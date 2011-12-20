زنجان جزو استانهای پیشرو در کاهش تصافات جاده ای است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سقندلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تلفات جاده ای طی سه ماهه سوم امسال در برخی از استانها افزایش یافته است، افزود: خوشبختانه تلفات جاده ای در مدت زمان فوق در زنجان کاهش داشته است.



وی با اشاره به اجرای 7 پروژه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در خصوص ایمن سازی نقاط حادثه خیز استان زنجان ادامه داد: در زمینه استاندارد سازی و ایمن سازی نقاط حادثه خیز در استان اقادامات گسترده ای صورت گرفته است.



سقندلی استان زنجان را از استانهای پیشرو در خصوص توسعه و آسفالت راههای روستایی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 68 درصد راههای روستایی استان زنجان آسفالت شده است.



مدیر کل راه و ترابری استان زنجان، با بیان اینکه کل روستاهای بالای 50 خانوار استان زنجان از راه آسفالت استاندارد برخوردار هستند افزود: استان زنجان نسبت به استانهای همجوار در زمینه برخورداری از راههای روستایی موفق بوده است.

مدیر کل راه و ترابری استان زنجان، تعریض سه راهی طارم تا قبل از تعطیلات عید نوروز را از اقدامات مهم اداره کل راه و ترابری دانست و افزود: احداث پل عابر پیاده مقابل پاسگاه پلیس راه زنجان – قزوین و ایجاد 250 کیلومتر راه روستایی تا دهه فجر عملیاتی می شود.

سقندلی، ایجاد دوربرگردان روبروی شرکت سرب و روی زنجان، ایجاد روشنایی محور زنجان – فرودگاه، روشنایی باند فرودگاه زنجان و روشنایی کمربندی آزادراه بین دو عوارضی زنجان – قزوین با سیستم اتوماسیون از دیگر اقدامات مهم امسال است.

وی یادآورشد: پروژه های محور زنجان – تهم به طول 56 کیلومتر، بزرگراه زنجان – فرودگاه به طول 10 کیلومتر، قطعه سه محور زنجان – منجیل 22 کیلومتر و قطعه چهار زنجان – منجیل به طول 12 کیلومتر از جمله پروژه هایی است که امسال به بهره برداری خواهند رسید.

سقندلی، به از اختصاص 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران برای توسعه مانیتورینگ جاده ای اشاره کرد و یادآورشد: تخصیص و ابلاغ به میزان 15 میلیارد ریال جهت خرید ماشین آلات راهداری برای محور "زنجان – طارم" و پنج میلیارد ریال نیز جهت احداث راهدارخانه تهم در محور زنجان – طارم از جمله مصوبات استان است.

به گفته سقندلی، 100 درصد راهداری های این استان توسط بخش خصوصی اداره می شود.

وی، به انجام روکش آسفالت آزاد راه زنجان - قزوین اشاره کرد و یادآورشد: تاکنون 17 کیلومتر از مسیر فوق روکش شده و مابقی آن نیز در صورت نبود بارش باران ادامه می یابد.

مدیر کل راه و ترابری استان زنجان، از بهره برداری قطعه سه محور زنجان – منجیل به طول 22 کیلومتر خبر داد و اظهار داشت: قطعه چهار آن نیز به طول 12 کیلومتر در مرحله لایه نهایی آسفالت کشی قرار دارد.

سقندلی، کل ایجاد روشنایی در راههای استان را 60 کیلومتر در سالجاری عنوان کرد و افزود: ایجاد روشنایی محور زنجان – فرودگاه به طول چهار کیلومتر، روشنایی کمربندی جنوبی زنجان برای اولین بار با پایه های تاشو و سیستم اتوماسیون مجهز شده است.

وی، به فعالیت طرح زمستانی در جاده های استان زنجان اشاره کرد و گفت: در این طرح 365 پرسنل راهداری استان در 26 راهدارخانه مستقر خواهند شد.

مدیر کل راه و ترابری استان زنجان افزود: این تعداد در حدود پنج هزار و 600 کیلومتر در مسیرهای بزرگراه، آزادراه و راه روستایی فعالیت می کنند.

سقندلی افزود: حدود 25 گردنه نیز در مسیرهای کوهستانی استان زنجان به طول 240 کیلومتر وجود دارد افزود: ایجاد دوربرگردان روبروی شرکت سرب و روی زنجان، آزادراه بین دو عوارضی زنجان – قزوین با سیستم اتوماسیون از دیگر اقدامات مهم امسال اداره کل راه ترابری استان زنجان است.