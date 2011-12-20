60 روستای بیرجند با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی قاسم زاده نداف در جمع مردم معصوم آباد خوسف اظهارداشت: وعده دادن توخالی فایده ای ندارد باید وعده ای به مردم داد که بتوان آن را عملی کرد.

وی کمبود منابع آبی را یکی از مشکلات اساسی شهرستان بیرجند دانست و افزود: با توجه به خشکسالی و کم آبی، کشاورزان باید در مزارع محصولاتی بکارند که نیازمند آب کمتری است.

فرماندار بیرجند اجرای طرح هادی در روستاها را نیازمند همکاری هر چه بیشتر مردم عنوان کرد و گفت: در این طرح کسانی که خسارتی به آنها وارد می شود و از حق خودشان می گذرند، خدمتی به دیگران کرده اند و مردم باید قدردان آنها باشند.

قاسم زاده نداف، میزان اعتبارات تملک دارایی طرح هادی درروستاهای بیرجند را هشت درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به فرسوده بودن همه روستاهای بیرجند این میزان اعتبارات بسیار کم است.

وی در خصوص مشکل کتابخانه معصوم آباد نیز گفت:دو میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری روستا برای اتمام ساختمان کتابخانه اختصاص می یابد.

فرماندار بیرجند درخصوص مشکل ساماندهی آبهای سطحی در روستا گفت: دهیارطی قراردادی با بنیاد مسکن از طریق نیروهای جوان روستا با سنگ فرش کردن کوچه ها این مشکل را مرتفع کند.

وی درخصوص آبرسانی به روستای معصوم آباد گفت: در اعتبارات سال آینده آبرسانی به روستای معصوم آباد را لحاظ خواهیم کرد.

قاسم زاده نداف در خصوص مشکل نبود پل بر روی رودخانه، آب و برق و نصب تاسیسات سرمایی و گرمایی سالن ورزشی، تجهیز آتش نشانی ونبود حمام عمومی دستورات لازم را صادر کرد.