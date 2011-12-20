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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

حبیبی عنوان کرد:

760 روستا در کهگیلویه و بویراحمد مسجد ندارند

760 روستا در کهگیلویه و بویراحمد مسجد ندارند

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: از دو هزار و 200 روستا در استان حدود 760 روستای آن فاقد مسجد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون تنها 434 مسجد در استان وجود دارد.

وی بیان کرد:  توسعه و احداث مساجد، نمازخانه‌ها و بازسازی و نوسازی اماکن مقدس در این استان، بیش از دیگر استان‌ها نیازمند توجه موسسات و نهادهای خیریه، خیران و مردم است.

حبیبی اظهار داشت: هم اکنون 12 مسجد در شهر یاسوج وجود دارد که پاسخگوی نیاز نمازگزاران و مردم نیست.

معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه احداث پنج مسجد در یاسوج در دستور کار قرار گرفته است، گفت: جانمایی برای احداث این مساجد در محله راهنمایی، شهرک جهاد، شهرک امام علی(ع)، شاهد 28 و کوی شهرداری مشخص شده است.

حبیبی افزود: با همکاری و همراهی مردم این پنج مسجد با نقشه و مشخصات واحد ساخته می‌شوند و در کنار آنها خانه عالم، کتابخانه و جایگاه عرضه محصولات فرهنگی هم احداث می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: در استان 340 بقاع متبرکه وجود دارد که بنای بسیاری از آنها در دست مرمت، نوسازی و یا تکمیل شدن است که در این رابطه هم نیاز به کمک‌های بیشتر خیرین است.

حبیبی تقویت فرهنگ اقامه نماز و جاری کردن روح نماز در مدارس، ادارات و همه بخش‌های جامعه را نیز نیازمند تلاش بخش‌های فرهنگی به خصوص حوزه‌های علمیه دانست و گفت: باید با فراهم کردن ابزار و امکانات، این مسئله مهم را در اولویت برنامه‌ها قرار داد.

وی با بیان اینکه، توسعه و احداث مساجد، حسینه‌ها و نمازخانه‌ها از مهمترین سرمایه گذاری در عرصه فرهنگی است، گفت: در این خصوص باید با فرهنگ سازی، زمینه برای مشارکت همگانی را فراهم کرد و رسانه‌ها در این رابطه باید پیش گام باشند.

حبیبی اظهار داشت: تا زمانی که مسجدها فعال و حضور روحانیت پر رنگ است و مردم نیز استقبال خوبی خواهند داشت، هجمه‌ها و ناتوی فرهنگی دشمنان بی‌اثر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شروع انقلاب و نهضت اسلامی از مسجد بود و به تعبیری دو رکن تداوم و بقاء انقلاب و نهضت مکتبی ما مسجد و روحانیت است، افزود: مسجد محوری و  توسعه و احداث مساجد به‌عنوان محور اساسی تحولات فرهنگی دانست. 

کد مطلب 1489048

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