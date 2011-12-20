به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز در مراسم اختتامیه نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: 25 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای پروژه های وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است که این امکانات و مجوزها برای اولین بار اختصاص پیدا کرده است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دوران رأی اعتماد مجلس اعلام شد که از لشکر انبوه سازان استفاده خواهم کرد، افزود: همانطور که از انبوه سازان در طرح مسکن مهر استفاده کردیم، در راهسازی هم این کار را اجرایی خواهیم کرد و از بخش خصوصی استفاده می کنیم.

نیکزاد افزود: هم اکنون از کشورهای دیگر برای اینکه روش ساخت و سازهای ما را فرا بگیرند درخواست هایی داریم که نشانگر موفقیت بخش خصوصی است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت به تنهایی امکان اجرای مسئولیت های مهم را ندارد و باید در پروژه ها مشارکت بین بخش خصوصی و دولت باشد.