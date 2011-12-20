فردین چراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها از 28 آذرماه سال 89 تا روز گذشته در مجموع یک میلیارد و 580 میلیون و 443 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی در گیلان به مصرف رسیده است.

وی اظهارداشت: این میزان مصرف در مقایسه با مدت مشابه قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها، بیانگر 11 درصد کاهش مصرف است.

مدیرشرکت پخش فرآورده ‌های نفتی گیلان گفت: طی یک سال گذشته 795 میلیون و 613 هزار لیتر بنزین، 271 میلیون و 266 هزار لیتر نفت سفید، 506 میلیون و 618 هزار لیتر نفتگاز در استان به مصرف رسیده است.

وی افزود: این میزان مصرف در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب شش، 20 و 13 درصد کاهش داشته است.

چراجی در ادامه نزدیک شدن نرخ فرآورده های نفتی به قیمت های واقعی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مصرف بهینه مردم را از عوامل اصلی این کاهش مصرف ذکر کرد.