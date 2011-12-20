تأخیر در تهیه و تصویب طرح جامع حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی امروز در مراسم اختتامیه نمایشگاه راه و شهرسازی اظهار داشت: تلاش های شبانه روزی نیکزاد در وزارت راه، مسکن و شهرسازی منجر به رضایت مردم از اجرای این پروژه ها شده است.

وی افزود: قانون برنامه چهارم به طور کامل اجرا نشد زیرا بر اساس این قانون مراکز استان ها به شبکه حمل نقل باید متصل می شدند اما می توان در برنامه پنجم این موضوع را اجرایی کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حمل و نقل ریلی نتوانسته موفقیت زیادی در این زمینه کسب کند و زیرساخت های این بخش نیازمند تلاش بیشتر و تسریع در اجرای پروژه ها است.

آقایی با اشاره به اینکه 9 هزار و 800 کیلومتر راه آهن در کشور وجود دارد و به همین میزان هم در حال ساخت است، گفت: عموم پروژه های ما به صورت نیمه تمام بوده و اگرچه نتوانستیم به اندازه کافی منابع را تأمین کنیم اما امسال بر اساس برنامه ای که معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری انجام داده تخصیص منابع عمرانی به وزارتخانه هاست که اقدام خوبی است.

وی با اشاره به اینکه امسال 800 میلیارد تومان برای راه روستایی هزینه شده است، افزود: سهم جابجایی مسافر در برون شهری باید به 57 درصد برسد اما هنوز به نصف این رقم هم نرسیده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه حمل نقل بین المللی با موانع و مشکلاتی زیاد روبرو است تصریح کرد: طرح جامع حمل و نقل قرار بود در برنامه چهارم به تصویب برسد اما هنوز خبری از تصویب و تهیه این قانون نیست.

آقایی با بیان اینکه نوسازی ناوگان از نیازهای اساسی کشور است، افزود: به خصوص در زمینه لوکوموتیو، ناوگان باری و ناوگان کامیونی جاده ای نیاز به توسعه و نوسازی داریم.