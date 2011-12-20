حمایت کردها از حکم بازداشت الهاشمی/ انتقاد از انحصار طلبی رهبران العراقیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المدی، "هیثم الجبوری" عضو ائتلاف دولت قانون گفت: در آخرین تماسی که با "نوری المالکی" نخست وزیر عراق داشتم وی از نبود همکاری در زمینه رای عدم اعتماد به "صالح المطلک" گلایه داشت.

وی افزود: نخست وزیر به برخی از اعضای ائتلاف دولت قانون اعلام کرده است که اگر پارلمان با رای اعتماد صالح المطلک موافقت نکند، استعفا خواهد کرد.

الجبوری اظهار داشت : رئیس پارلمان در برگزاری جلسه رای عدم اعتماد کارشکنی می کند و فشار زیادی را به نمایندگان در این زمینه وارد کرده است.

وی بیان کرد: تاکنون به علت برخی کارشکنی ها برگزاری جلسه مربوط به رای عدم اعتماد صالح المطلک برگزار نشده است، ولی ما در این باره کوتاه نمی آییم.

از سوی دیگر "عباس الخزاعی" عضو شورای استان الدیوانیه و یکی از اعضای العراقیه گفت : به سبب انحرافات فهرست العراقیه از آن جدا شدم به ائتلاف دولت قانون پیوستم.

وی افزود: رهبران فهرست العراقیه خط مشی طایفه گرایانه دارند و به روند ملی در عراق توجهی ندارند، آنها سالیان سال است که در تصمیم گیری انحصاری عمل می کنند.

از سوی دیگر "دلیر حسن" عضو ائتلاف کردستان عراق در استان دیالی گفت : طرح ایجاد منطقه فدرالی در استان دیالی پس از تظاهرات مردمی در مناطق مختلف این استان به دنیا نیامده دفن شد.

خبر دیگر اینکه "محما خلیل" عضو ائتلاف کردستان عراق اظهار داشت : اعترافات محافظان "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری خطرناک و نشانه خیانت وی به عراق زیر پرچم کشور است.

وی افزود: ائتلاف کردستان به دستگاه قضایی عراق اعتماد کامل دارد و در این راستا تصمیم شورای عالی قضایی ضد الهاشمی الزام آور است، زیرا منطقه کردستان بخشی از عراق است.

"بهاء الاعرجی" رئیس فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر هم گفت : طارق الهاشمی باید در برابر دادگاه قرار گیرد و بیگناهی خود را ثابت کند.

وی با اشاره به اعترافات محافظان طارق الهاشمی اظهار داشت : درباره اعترافات محافظان طارق الهاشمی تردیدی وجود ندارد.

الاعرجی افزود : آمدن الهاشمی به دادگاه نیمی از مشکلات را حل می کند، زیرا در صورتی که اتهامی علیه وی ثابت نشود وی محترمانه به مکان خود باز می گردد، اما در غیر این صورت تصمیم با دستگاه قضایی است.