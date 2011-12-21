فریده چوبچیان درباره رمان بلندش با نام «لحظه دیدار» به خبرنگار مهر گفت: این رمان را چندی پیش نشر علم برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده بود که کار با 28 مورد اصلاحیه برگشت و من تصمیم گرفتم به جای اعمال این تغییرات بخش‌هایی از داستان را عوض کنم.

وی ادامه داد: این کتاب داستان دختری است که از ایران به ترکیه فرار می‌کند و ماجراهایی پیش روی او قرار می‌گیرد. فصل اول که معرفی این دختر و شرایط زندگی‌ش بود، بیشتر دچار ممیزی شده است و به همین دلیل تصمیم گرفتم این بخش‌ها را عوض کرده و 80 صفحه هم بدان اضافه کنم.

نویسنده «آن سوی خیزران» با اشاره به اینکه کتاب پیش از اصلاح 276 صفحه داشته است، بیان کرد: نام این کتاب را به «آناهیتا و پاپوی» تغییر داده‌ام. پاپوی نام پرنده‌ای در شمال ایران است که خیلی زیباست و در شمال مرسوم است که فرد یا چیزی که خیلی زیباست «پاپوی» می‌خوانند.

چوبچیان افزود: «آدم‌ها و قضا و قدر» رمان دیگری است که به نشر سمام داده‌ام و در دست بررسی است. همچنین یک رمان بلند با نام «لطفا زنده بمان» نیز در دست ویرایش دارم که احتمالا برای چاپ به نشر شالان می‌سپارم.

وی «فلور» را رمان دیگرش دانست که تاکنون 100 صفحه آن را نوشته است.

این نویسنده در پایان عنوان کرد: یک داستان کوتاه با نام «شب یلدا» هم برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته‌ام که برای چاپ به شب یلدای سال آینده می‌رسد. این کتاب داستان پیرزنی روستایی است که به تنهایی زندگی می‌کند و شب یلدا مردم برای شنیدن قصه‌هایش به خانه او می‌روند و او ضمن اینکه خاطرات زندگی خود را برای آنها تعریف می‌کند درباره فلسفه شب یلدا نیز صحبت می‌کند.