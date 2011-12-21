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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کمیته لیگ فدراسیون کشتی بر اشتباه خود اصرار می‌کند

کمیته لیگ فدراسیون کشتی بر اشتباه خود اصرار می‌کند

سرمربی تیم کشتی آزاد سایپای شمال گفت: کمیته لیگ فدراسیون کشتی در کار اداری جذب کشتی گیر خارجی تیم تله کابین گنجنامه همدان اشتباه کرده و بر آن اصرار می‌کند.

مصطفی میرعمادیان، سرمربی تیم کشتی سایپای شمال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "شامیل سالیخوف"، کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم روس تیم همدان دارنده مدال در رقابتهای قاره‌ای و جهانی در ردههای جوانان و بزرگسالان نیست.

وی ادامه داد: در آیین نامه لیگ که برای ما فرستاده شده این موضوع ذکر شده است که کشتی گیر خارجی حاضر در لیگ نمی‌تواند مدال آور در رقابتهای نوجوانان باشد.

"همه می‌دانند که اساسنامه اصل نیست، بلکه آیین نامه باید مدنظر باشد"، وی با بیان این جمله خاطر نشان کرد: متاسفانه اداره لیگ کشتی در سالجاری ضعیف است و فدراسیون کشتی باید در این زمینه فکر اساسی کند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان تصریح کرد: این موضوع را تا احقاق حق از طریق فدراسیون پیگیری می کنیم زیرا ما در دیدار با این تیم همدانی در روز 27  آبان ماه باید برنده اعلام می‌شدیم و باید قانون رعایت شود و من توجیهات نمازیان را قبول ندارم.

کد مطلب 1489056

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