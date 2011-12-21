مصطفی میرعمادیان، سرمربی تیم کشتی سایپای شمال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "شامیل سالیخوف"، کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم روس تیم همدان دارنده مدال در رقابتهای قاره‌ای و جهانی در ردههای جوانان و بزرگسالان نیست.

وی ادامه داد: در آیین نامه لیگ که برای ما فرستاده شده این موضوع ذکر شده است که کشتی گیر خارجی حاضر در لیگ نمی‌تواند مدال آور در رقابتهای نوجوانان باشد.

"همه می‌دانند که اساسنامه اصل نیست، بلکه آیین نامه باید مدنظر باشد"، وی با بیان این جمله خاطر نشان کرد: متاسفانه اداره لیگ کشتی در سالجاری ضعیف است و فدراسیون کشتی باید در این زمینه فکر اساسی کند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان تصریح کرد: این موضوع را تا احقاق حق از طریق فدراسیون پیگیری می کنیم زیرا ما در دیدار با این تیم همدانی در روز 27 آبان ماه باید برنده اعلام می‌شدیم و باید قانون رعایت شود و من توجیهات نمازیان را قبول ندارم.