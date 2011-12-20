جلسه آموزشی کمیته های ستاد انتخابات در نظرآباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه آموزشی کمیته های ستاد انتخابات در سالن جلسات فرمانداری شهرستان نظرآباد با حضور مسئولان و پرسنل ذیربط برگزار شد.

جلسه آموزشی یادشده در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگزار شده است و در این جلسه آموزشی، کمیته ها با تغییرات قانون انتخابات آشنا شدند.

گارگروه تخصصی مدیریت بحران در شهرستان نظرآباد برگزار شد

گارگروه تخصصی مدیریت بحران با حضور مسئولان و پرسنل مربوطه در راستای تحقق مطلوب امر مدیریت بحران در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

جلسه کارگروه مدیریت بحران با هدف بررسی استحکام ابنیه ساختمان و رعایت اصول شهرسازی و مخاطرات زلزله برگزار شده است

در این جلسه، موارد مربوط به مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت ضمن اینکه در این جلسه بر مقاوم سازی اماکن عمومی نیز تاکید شده است.

در پایان جلسه کارگروه مدیریت بحران مقرر شد که سازمانهای متولی با شناسایی نقاط آسیب پذیر، برای اصلاح اوضاع برنامه کارشناسی ارائه کنند و این امر دنبال شود.