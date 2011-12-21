ساختمان تئاترشهر نیاز به مقاوم سازی دارد

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید کمیسیون عمران شورای شهر تهران از روند اجرایی پروژه هواکشهای مترو چهارراه ولیعصر(عج) گفت: پس از اعتراض هنرمندان و تذکر اعضای شورای شهر در خصوص مشکلات بصری که هواکشهای مترو چهارراه ولیعصر برای ساختمان تئاتر شهر ایجاد می کردند کمسیون عمران شورا از این محل بازدی کرد .

وی با بیان این که ساختمان تئاتر شهر از نمادهای هنری و فرهنگی با اهمیت پایتخت است گفت: این ساختمان در حال حاضر از سه زاویه بسته است و تنها زاویه باز آن که همین مسیر شمال غربی آن است با احداث هواکشها بسته و تئاتر شهر محو می شد.

شکیب ادامه داد: ما بازدیدی رو سطحی از این مکان داشتیم و قرار است در جلسه ای مشترک با مسئولان شهرداری در این خصوص تصمیم گرفته شود اما ساخت هواکش درمکان فعلی قطعا منتفی است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه ساختمان تئاترشهر سازه ای قدیمی است گفت: در بازدید اخیر ماموریتی برای ارزیابی آسیب پذیری این ساختمان نداشته ایم اما در گذشته هنگامی که در ضلع جنوبی خاک برداری انجام شده بود آسیبهای زیادی دید که با تمهیداتی از جمله تزریق بتون در مجاورت آن از افزایش شکستها جلوگیری کردیم.

به گفته شکیب، ساختمان تئاتر شهر نیاز به ارزیابی آسیب پذیری و تقویت دارد.