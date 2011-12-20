گلستان 11 طرح قصه های قرآنی به وزارت فرهنگ و ارشاد پیشنهاد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن امامی در این زمینه افزود: در سال جاری اداره کل ارشاد اسلامی استان گلستان به وزارت ارشاد پیشنهاد ایجاد فضایی جدید در فضای قرآنی کشور با طرح قصه های قرآنی داد که در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: در جلب مشارکتهایی که مورد توجه مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی است باید هماهنگی و تعام بین موسسات قرآنی و سازمانها و دستگاههای اجرایی استان ایجاد شود.



وی گفت: توجه ویژه دولت نهم و دهم به فعالیتهای قرآنی بر کسی پوشیده نیست و فعالیتها و تقسیم کار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.



معاون فرهنگی هنری مدیرکل ارشاد اسلامی استان گلستان تاکید کرد: قصه ها را باید از دل قرآن بیرون کشید و یکی از مراکزی که می توانند در این زمینه کمک خوبی باشند همین موسسات قرآنی هستند. موسسات قرآنی برای تقویت قرآن آموزی باید برنامه ریزی هایی انجام دهند و در حقیقت نباید تک بعدی حرکت کنند بلکه بخشهای مختلف را در نظر بگیرند.



وی اذعان داشت: از دیگر کارهایی که موسسات قرآنی باید انجام دهند نیازسنجی در بخش گسترش قرآن آموزی در بین مردم و یافتن ایده های قرآنی است.



امامی با اشاره به تشکیل اولین نشست هم اندیشی موسسات قرآنی استان گفت: شروع این نشست ها در اداره کل ارشاد است اما به تدریج خود موسسات باید میزبانی را به عهده بگیرند تا تواناییها و قابلیتهای موسسات مختلف شناسایی و منعکس شود.



وی در پایان تاکید داشت: تدبر در قرآن و تربیت مربی را باید جدی گرفت.