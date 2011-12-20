شب یلدا با "رادیو هفت" صبح می شود

منصور ضابطیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: بازخوانی ترانه "زمستون" افشین مقدم توسط برزو ارجمند، نخستین لحظه های ورود ننه سرما به طبیعت را خوشامد خواهد گفت.



ضابطیان افزود: این ویژه برنامه با حضور هنرمندان محبوب کشور همچون افسانه بایگان، شیوا بلوریان، عزت الله مهرآوران و رضا ناجی از ساعت 23 چهارشنبه شب روی آنتن شبکه آموزش سیما خواهد رفت.



این مجری و تهیه کننده رادیو و تلویزیون با بیان اینکه شاهنامه خوانی عزت الله مهرآوران بخشی از این برنامه را به خود اختصاص خواهد داد، اضافه کرد: قصه گویی احترام برومند، اجرای ترانه های قدیمی و جدید به زبان های افغانی و تاجیکی از دیگر بخش های این برنامه است.



ضابطیان همچنین از ترانه خوانی خوانندگانی چون حمید حامی، سینا سرلک، وحید تاج و بهرام پاییز در ویژه برنامه شب یلدای "رادیو هفت" خبر داد.



رادیو هفت از برنامه های زنده شبکه آموزش سیماست که از سال گذشته در ساعات پایانی شب روی آنتن می رود و فضایی آرام و دلپذیر را به مخاطبانش هدیه می دهد.