کالاهای ایرانی در افغانستان با استقبال خوبی مصرف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبیدالله عبید ظهر سه شنبه در نشست تولیدکنندگان و بازرگانان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی این شهر برگزار شد، گفت: دولت افغانستان با برنامه ریزی هایی که انجام داده است میخواهد تا چند سال آینده از لحاظ اقتصادی و سیاسی روی پای خود بایستد و در منطقه به یکی از قطب های اقتصادی تاثیرگذار تبدیل شود.
سفیر کشور افغانستان با اشاره به اینکه ما باید پایههای نظام اقتصادی را در کشور خودمان تقویت کنیم، تاکید کرد: برای رسیدن به این کار، برنامه هایی همانند ایجاد نمایشگاههای مشترک در استانها، بحث ترانزیت و تقویت آن را در دستور کار خود داریم.
عبید تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران الگوی مناسبی در عرصههای مختلف همچون صنایع و معادن، کشاورزی است.
سفیر افغانستان تصریح کرد: کالاهای ایرانی در افغانستان با استقبال خوبی مصرف میشوند، لذا باید از ظرفیتها و امکانات ایران در بخشهای مختلف صنعت و زراعت استفاده کرد.
عبید در پایان گفت: ما به زیربناهای اقتصادی بینالمللی و کشورهای منطقه به خصوص ایران نیاز داریم و باید از فرصتها به نفع افغانستان استفاده کنیم.
