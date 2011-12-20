هیچ پروژه ای در سفر چهارم دولت به گلستان پیشنهاد نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام در استان در اولویت قرار دارد و به دنبال اخذ اعتبار برای اجرایی کردن آنها هستیم.

وی افزود: برخی از این پروژه ها به دلیل مشکلات اعتباری و برخی دیگر به دلیل مشکلات فنی، صدور مجوزها و مشکلات تأمین زمین دچار وقفه شده اند.

معاون عمرانی استاندار گلستان اظهار داشت: در اولویت قرار دادن پروژه های زیربنایی و تحرک آفرین در صنعت و رشد و توسعه تولیدات استان نیز از جمله برنامه های سالجاری و سال آینده استانداری و معاون عمرانی است.

دادبود عنوان کرد: نباید در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی تنها به دولت و منابع ملی چشم بدوزیم هرچند که وظیفه دولت آماده کردن زیرساخت ها برای توسعه و. رشد اقتصادی استان هاست.

وی اذعان داشت: صدور مجوزها نیازمند اصلاح ساختار در بخش های مختلف است چراکه دلیل توقف برخی از پروژه های مهم و تحول آفرین در استان طی چند سال گذشته همین موضوع صدور مجوزها است.

دادبود ادامه داد: از سویی دیگر برای سرعت در اجرای پروژه ها نیازمند تعیین برنامه های زمانی و مالی مناسب هستیم.

وی اضافه کرد: از سال گذشته کمیته های استانی نظارت از پروژه ها در شهرستان ها ایجاد شده اند و سعی شده که در سالجاری این کمیته ها با شدت و جدیت بیشتری کارهای مورد نظر را پیگیری کنند.

دادبود گفت: بازدید از پروژه ها و شناسایی و رفع مشکلات آنها و ارائه اطلاعات لازم از وظایف کمیته های نظارت شهرستانی است.

وی تأکید کرد: در صورت فعالیت مناسب این کمیته ها می توان انتظار داشت انحرافات ناشی از برخی از مسائل برای به تعویق افتادن و توقف پروژه ها از بین برود.