محمد طلوعی از برپایی مراسم «روز امضا» نشر افق برای کتاب جدیدش خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: قرار است شنبه 3 دیماه از ساعت 16 تا 18 کتاب «من ژانت نیستم» در سلسله جلسات «روز امضا» نشر افق در کتابفروشی تازه تاسیس افق رونمایی شود.
وی ادامه داد: در این نشست بخشهایی از کتاب روخوانی خواهد شد و همچنین قرارست کتاب را با امضای خودم به دست مخاطبان آن برسانم.
در مراسم روز امضای «من ژانت نیستم» که پس از 4 سال مجوز نشر گرفته و منتشر شده است، جمعی از اهالی ادبیات نیز حضور خواهند داشت.
نویسنده رمان تحسین شده «قربانی باد موافق» در داستانهای تازهاش زندگی آمیخته با مالیخولیای یک خانواده را از گذشته تا امروز بازمیگوید.
این مراسم روز شنبه، 3 دی، ساعت 16 در محل کتابفروشی افق، واقع در خیابان انقلاب، نرسیده به خیابان وصال، نبش کوچه اسکو برپا میشود.
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