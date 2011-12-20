دانشگاه های پیام نور افقی روشن برای پژوهش کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی مقدم ظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته پژوهش اظهار داشت: ارتباط سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی با رسانه ها برای به روز شدن نیازهای جامعه می تواند موثر باشد.

وی با اشاره به سالگرد شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه افزود: پژوهش در حقیقت روح و جان مراکز آموزش عالی است و نقش تحقیق در افزایش معلومات یک محقق بسیار ارزنده است.

شفیعی مقدم عنوان کرد: دانشگاه پیام نور بر اساس شعار محوری "آموزش برای همه، همه جا، همه وقت" در مسیر گسترش آموزش در جامعه برای همه اقشار جامعه به ویژه قشر آسیب پذیر و همه افرادی که استعداد یادگیری دارند و توان مالی بالایی ندارند، حرکت می کند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور توانسته با همه پیچ و خمها و مشکلات سربلند بیرون آید و اساتید و دانشجویان آن در سطوح داخلی و بین المللی از موفقیتهای بسیاری بهره مند شده اند.

شفیعی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاسیس این واحد دانشگاهی در سال 82 بیان داشت: در همان سال تعداد دانشجوی در حال تحصیل در این دانشگاه 60 نفر در یک رشته تحصیلی بود اما در حال حاضر هزار و 800 نفر در مقطع کارشناسی در 24 گرایش تحصیلی مشغول به فراگیری علوم مختلف هستند.

وی با اشاره به پتانسیل مطلوب دانشگاه در زمینه های آموزشی، مهندسی و امکانات جانبی آن افزود: امکانات به تناسب و با توجه به نیاز رشته های تحصیلی در بین دانشجویان تقسیم شده است و نیازهای اولیه بلکه بالاتر از آن را برای دانشجویان همچنین وسائل کمک آموزشی را برای فراگیری هر چه بیشتر آنها فراهم کرده ایم.

شفیعی مقدم عنوان کرد: در حال حاضر کارگاه مدارات، آزمایشگاه های فیزیک و شیمی و منابع طبیعی و زمین شناسی برای فراگیری هر چه بیشتر دانشجویان همچنین کتابخانهای مجهز در فضایی به وسعت 200 متر و با پنج هزار جلد کتاب در فضایی آرام برای دانشجویان گرامی فراهم شده است.

وی مرکز تحقیقات اینترنتی دانشگاه را از نقاط بارز دانشگاه دانست و گفت: در این محیط مجازی دانشجویان به بیش از 27 هزار عنوان کتاب از طریق اینترنت دسترسی دارند.

شفیعی مقدم با اشاره به صندوق رفاه دانشجویی برای تامین منابع مالی برای پرداخت شهریه دانشگاه، برگزاری اردوهای زمین شناسی، منابع طبیعی، حقوق، روانشناسی و اردوهای فرهنگی و ورزشی را از مثبت ترین اهداف برای بالا بردن کار گروهی و در مسیر ارتقای سطح آموزشی این دانشگاه برشمرد.