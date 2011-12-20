سه کتاب جدید در گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابهای از تالیفات نویسندگان گلستان بود که عصر سه شنبه در محل برگزاری نمایشگاه کتاب رونمایی شدند.

این کتابها شامل پیک شادی، نوشته رجب محمد بشارتی نیا، نغمه های تبری گلستان به کوشش کریم الله قائمی و آموزش منابع انسانی، نوشته سید حسین علوی بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از رونمایی 14 عنوان کتاب جدید با عنوان تازه ترین کتب تألیفی نویسندگان استان در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب استان خبر داد.

غلامرضا منتظری گفت: روزانه 2 الی 3 کتاب از تازه ترین تألیفات نویسندگان استان در این نمایشگاه رونمایی می شود.

وی افزود: طی زمان برگزاری نمایشگاه مجموعاً 14 عنوان کتاب جدید با حضور نویسندگان و محققان استانی به علاقه مندان معرفی خواهد شد.



نمایشگاه کتاب گلستان از دوشنبه آغاز شد و تا چهارم دیماه ادامه دارد.