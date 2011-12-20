پیمانکاران تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تعطیلی مسکن مهر کنگاور اتخاذ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت‌الله عزیزی گفت‌: ‌هزار و 94 واحد مسکونی در قالب چهار پروژه ‌مهردشت 504 واحد‌، مهرآوران 412 واحد‌، سرای مهر 58 واحد و تاکسی‌رانی 120 واحد‌ در شهرستان کنگاور در حال اجراست‌.

فرماندار شهرستان کنگاور با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در مجموع بیش از 58 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تصریح کرد: با توجه به میزان تسهیلات ارائه شده و پرداخت سهم آورده متقاضیان، پیشرفت پروژه‌ها از سطح قابل قبولی برخوردار نیست‌.

عزیزی افزود: پیشرفت کار دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله مخابرات‌، برق‌، آب و گاز در پروژه‌های مسکن مهر این شهرستان مطلوب و رضایت بخش است.

فرماندار شهرستان کنگاور گفت: با توجه به سردسیر بودن شهرستان کنگاور‌، پیمانکاران پروژه‌های مسکن مهر کنگاور موظف هستند تمهیداتی را برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه‌ها به بهانه سرما اتخاذ کنند‌.

عزیزی در پایان افزود: از متقاضیان درخواست داریم که به با پرداخت سهم آورده خود به پیشرفت پروژه های مسکن مهر در این شهرستان کمک کنند.