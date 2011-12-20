  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

عزیزی:

پیمانکاران تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تعطیلی مسکن مهر کنگاور اتخاذ کنند

پیمانکاران تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تعطیلی مسکن مهر کنگاور اتخاذ کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کنگاور گفت: با توجه به سردسیر بودن شهرستان کنگاور‌، پیمانکاران پروژه‌های مسکن مهر کنگاور موظف هستند تمهیداتی را برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه‌ها به بهانه سرما اتخاذ کنند‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت‌الله عزیزی گفت‌: ‌هزار و 94 واحد مسکونی در قالب چهار پروژه ‌مهردشت 504 واحد‌، مهرآوران 412 واحد‌، سرای مهر 58 واحد و تاکسی‌رانی 120 واحد‌ در شهرستان کنگاور در حال اجراست‌.

فرماندار شهرستان کنگاور با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در مجموع بیش از 58 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تصریح کرد: با توجه به میزان تسهیلات ارائه شده و پرداخت سهم آورده متقاضیان، پیشرفت پروژه‌ها از سطح قابل قبولی برخوردار نیست‌.

عزیزی افزود: پیشرفت کار دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله مخابرات‌، برق‌، آب و گاز در پروژه‌های مسکن مهر این شهرستان مطلوب و رضایت بخش است.

فرماندار شهرستان کنگاور گفت: با توجه به سردسیر بودن شهرستان کنگاور‌، پیمانکاران پروژه‌های مسکن مهر کنگاور موظف هستند تمهیداتی را برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه‌ها به بهانه سرما اتخاذ کنند‌.

عزیزی در پایان افزود: از متقاضیان درخواست داریم که به با پرداخت سهم آورده خود به پیشرفت پروژه های مسکن مهر در این شهرستان کمک کنند.

کد مطلب 1489078

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها