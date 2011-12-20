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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

سرهنگ اکبریان خبر داد:

کشف 542 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره در آزادشهر

کشف 542 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره در آزادشهر

آزادشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر گلستان طی هشت ماه نخست امسال 542 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره توسط مأموران انتظامی شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد اکبریان، تخریب هویت ملی و تلاش برای ترویج فرهنگ غرب را از مضرات و آسیبهای استفاده از ماهواره عنوان کرد.

وی گفت: استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره موجب تزلزل بنیان اخلاقی خانواده می شود.

این مقام انتظامی از طرح جمع آوری تجهیزات گیرنده ماهواره در این شهرستان خبر داد و گفت: طی 24 ساعت گذشته تعداد 25 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره کشف شد.

سرهنگ اکبریان در پایان پرکردن اوقات فراغت خانواده ها به ویژه جوانان را از جمله راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از گسترش ماهواره در جامعه عنوان کرد.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1489079

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