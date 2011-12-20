کشف 542 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد اکبریان، تخریب هویت ملی و تلاش برای ترویج فرهنگ غرب را از مضرات و آسیبهای استفاده از ماهواره عنوان کرد.

وی گفت: استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره موجب تزلزل بنیان اخلاقی خانواده می شود.

این مقام انتظامی از طرح جمع آوری تجهیزات گیرنده ماهواره در این شهرستان خبر داد و گفت: طی 24 ساعت گذشته تعداد 25 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره کشف شد.

سرهنگ اکبریان در پایان پرکردن اوقات فراغت خانواده ها به ویژه جوانان را از جمله راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از گسترش ماهواره در جامعه عنوان کرد.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.