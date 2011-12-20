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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

نمازیان در گفتگو با مهر:

واقعیتها را می‌گویم/ مسئولان تیمها به دنبال توجیه شکست خود نباشند

واقعیتها را می‌گویم/ مسئولان تیمها به دنبال توجیه شکست خود نباشند

سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی گفت: من در کمیته لیگ قانون و مقررات را اجرا کرده و واقعیتها را می‌گویم.

عباس نمازیان، سرپرست کمیته لیگ که روزها و ساعاتی پرحاشیه را پشت سر می‌گذارد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بازهم می‌گویم در دیدار تیمهای شهرداری ملایر و نفت تهران در روز یکشنبه یکی از عوامل اصلی ایجاد درگیری دخالتهای علیرضا رضایی، سرپرست تیم نفت بود.

وی در ادامه افزود: من به اعضای تیم نفت تهران نگفتم سالن کشتی را ترک کنند تا جو آرام شود و حتی دنبال آنها هم رفتم اما نبودند!

نمازیان در مورد اعتراض تیم سایپای شمال مبنی بر استفاده غیرمجاز نماینده همدان از کشتی گیر خارجی وزن 55 کیلوگرم خاطر نشان کرد: مسئولان این تیم باید توجه کنند که ما اساسنامه را اجرا کرده‌ایم و طبق اساسنامه نیز "سالیخوف" که دارنده مدال طلای نوجوانان اروپاست می‌تواند در لیگ شرکت کند و مسئولان این تیم نباید به فکر توجیه باشند.

کد مطلب 1489080

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