تنها کتابخانه عمومی مرکزی قدس جوابگوی نیاز جوانان نیست

حسین علی مقدم در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر هفت مرکز فرهنگی فعال زیر نظر این سازمان و یک کتابخانه عمومی مرکزی در شهرستان وجود دارد که این مراکز به هیچ وجه پاسخگوی نیاز جوانان و نوجوانان نیست.

وی با اشاره به وجود 70 مدرسه و 150 شیفت درسی در این شهرستان، افزود: فرهنگ، زیربنای توسعه، هدف و نتیجه توسعه تلقی شده و نشاط و پویایی فرهنگ نشان حیات و تکامل آن جامعه است.‍

رسیدگی به مشکلات فرهنگی قدس در اولویت مسئولان باشد



این مسئول عنوان کرد: در این زمینه یکی از اولویت های دولت دهم، رسیدگی به مشکلات در بخش فرهنگی است که باید مسئولان شهرستان قدس نیز اهتمام ویژه ای در این زمینه داشته باشند.

مقدم ادامه داد: بی توجهی به امور و مشکلات بخش فرهنگی، باعث آسیب دیدن نسل آینده و جوانان و نوجوانان می شود در واقع هزینه در این بخش سرمایه گذاری برای آینده است.

قدس نیازمند 30 مدرسه است



رئیس کمیسیون فرهنگی، آموزشی و امور ایثارگران شورای اسلامی قدس یادآور شد: طبق بررسی ها، مشخص شده است که این شهرستان نیازمند 30 مدرسه 20 کلاسه است که باید با همکاری خیرین مدرسه ساز این مهم محقق شود.

وی بر راه اندازی موزه تاریخی شهرستان و پارک فناوری با همکاری دانشگاه تهران در قدس تأکید و اعلام کرد: راه اندازی دانشگاه پیام نور، توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی و تخصصی، راه اندازی دو مجتمع فرهنگی و ... از جمله ضروریات این شهرستان است که باید با جدیت پیگیری شود