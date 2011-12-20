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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۳

معصومیان:

هفت میلیارد ریال برای مجتمع های آموزشی همدان هزینه شد

هفت میلیارد ریال برای مجتمع های آموزشی همدان هزینه شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان گفت: از زمان تشکیل مجتمع های آموزشی تاکنون هفت میلیارد و 200 میلیون ریال برای آنها هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه معصومیان در بازدید از مدارس منطقه لالجین اظهار داشت: با تشکیل مجتمع های آموزشی سرعت تصمیم گیری افزایش یافته و زمینه های پرورش مدیران فعال و پویا و رشد نیروها فراهم شده است.

وی اضافه کرد: تشکیل مجتمع های آموزشی موجب توانمندسازی مناطق محروم و حاشیه ای و افزایش مشارکت در پیشرفت و توسعه می شود.

معصومیان حمایت اجتماعی از معلمان و بهبود کیفیت مدارس، فراهم شدن تجارب یادگیری موثر برای دانش آموزان و محیط مناسب برای رشد معلمان را از دیگر مزایای راه اندازی این مراکز عنوان کرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد: در مدارس تحت پوشش مجتمع های آموزشی و پرورشی برنامه های درسی توسعه یافته و معلمان روش های تدریس متنوع را ارائه می دهند و مشکل کمبود منابع ضروری برطرف می شود.

معصومیان عنوان کرد: دانش آموزان در مجتمع های آموزشی با رویدادها و وقایعی درگیر می شوند که این امکان در یک مدرسه واحد وجود ندارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 60 مجتمع شهری با 29 هزار و 648 دانش آموز و 290 مجتمع روستایی با 76 هزار و 668 دانش آموز راه اندازی شده است.

معصومیان گفت: تاکنون 40 هزارو 840 نفر ساعت دوره آموزشی برای معاونان آموزشی ادارات آموزش و پرورش و مدیران همدان برگزار شده است.

کد مطلب 1489083

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