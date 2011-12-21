"یلدا" در حصار تشریفات/ شب نیکی ها یا دغدغه های اقتصادی خانوارها

به گزارش خبرنگار مهر، شب یلدا بهانه ای است برای پرداختن به وضعیت اقتصادی مردم، زیرا در این شب می گویند انسانها با رفاه گردهم جمع شده و سعی می کنند در کنار خانواده خود شب خوشی داشته باشد ولی در کشور ما انسان هایی است که در حسرت میوه ها و خوراکی های شب یلدا هستند و پدران زیادی هستند که به دلیل نداشتن بضاعت مالی شرمنده فرزندان خویش می شوند.

در این شب رسانه ها سعی می کنند خوشی و مراسم را نشان دهند که این امر شرمندگی پدران را دوچندان کرده وعده ای از مردم سعی می کنند با برگزارکردن مهمانی های تجملی بر دیگران فخر فروخته در حالی که اگر فلسفه این شب را در ایران باستان مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم در فرهنگ ایران باستان این شب، شب زایش میترا الهه نیکی است که در این شب بر اهرمین پیروز شود و برهمین اساس ما هم به بهانه شب یلدا در این گزارش بسیاری از ناگفته های شب یلدا را از زبان مردم جویا شده ایم.

تبلیغ مصرف گرایی در جامعه

استاد حوزه و دانشگاه های بیرجند در گفتگو با مهر اظهارداشت: آیین اسلام به هر کشوری که وارد شده برای آن کشور مایه خیر و برکت بوده و با ورود اسلام به ایران بسیاری از آیین های ایرانی که با اسلام سازگار بودند بعد دینی یا اسلامی پیدا کرده و از آن جایی که گردهم جمع شدن مومنان از مهم ترین ویژگی های آدابی مسلمانان است بنابراین شب نشینی در شب یلدا هیچ گونه مخالفتی با دین اسلام ندارد.

حجت الاسلام محمدی افزود: این شب بهترین فرصت برای عبادت بوده و این عبادت تنها شامل نماز خواندن و خواندن ادعیه نمی شود بلکه این شب فرصت مناسبی است تا از انسان های مستضعف دستگیری کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه بیرجند تصریح کرد: یکی از اتفاقات ناخوشایندی که گاهی در این شب می افتد این است که سنتهای غلطی را در بین مردم ترویج داده و زیبایی این شب را تنها به صرف خوراکی ها می دانند و مردم را مصرف گرا بارآورده و از یاد مظلومان غافل می کنند در حالی که نیکی کردن به دیگران یکی از اساس ترین فلسفه های این شب است.

محمدی ادامه داد: اسراف نعمت های خداوند و برپایی مهمانی ها ی گران قیمت بالاخص در شهرهای بزرگ یکی از دیگر مواردی است که به غلط وارد رسوم شب یلدا شده است.

وی یادآورشد: التقاط برخی از رسوم غربی با مراسم شب یلدا یکی دیگر از مواردی است که شب یلدا را از فلسفه آفرینش آن در تقویم دور کرده است.

فلسفه واقعی آفرینش شب یلدا از بین رفته است / تجمل گرایی در میهمانی ها

استاد ادبیات دانشگاه آزاد بیرجند از انحراف فلسفه آفرینش شب یلدا در رسوم امروزی ایرانیان خبر داد و بیان کرد: نیکی و عدالت محوری از اساسی ترین فلسفه های شب یلدا است که امروزه از بین رفته است.

علی احمدی ادامه داد: ایرانیان باستان انسانهای خردمندی بوده و برای نیکی کردن ارزش و اهمیت زیادی قائل بوده و شب یلدا را شب زایش مهر و خوبی می دانسته اند.

استاد انشگاه آزاد بیرجند تصریح کرد: امروزه بسیاری از مراسم شب یلدا دچار تحریف شده و رسوم غربی و مبتذل خصوصا در شهرهای بزرگ کشور در این آیین رسوخ کرده در حالی که ایرانیان باستان این آیین را نماد شرستیزی و مبارزه خویش با استکبار قرار داده بودند.

احمدی یادآورشد: مردم باید بدانند شب یلدا بزرگترین شب سال و شب رویش افسانه های قهرمانانی است که همواره با بدی مبارزه کرده اند بنابراین ما هم به پیروی از سنت نیاکان و اسلام باید سعی کنیم نه تنها در شب یلدا بلکه در تمامی شب ها نیکی کردن به مردم را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.

شب یلدا منشا ظلم ستیزی در فرهنگ ایران باستان است

یک کارشناس ارشد تاریخ شب یلدا را منشا ظلم ستیزی در فرهنگ ایران باستان دانست و افزود: ایرانیان باستان اهمیت زیادی برای جنگ با اهریمن و پیروزی خیر بر شر قائل بوده به همین دلیل شب یلدا، شب پیروزی الهه نیکی بر اهریمن بوده و بعد از ورود اسلام به ایران وبا وقوع حادثه کربلا بر اهمیت ظلم ستیری در فرهنگ ایرانیان مسلمان افزوده شد.

رضا امینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امروزه مردم شب یلدا را به شبی برای خوش گذرانی تبدیل کرده اند درحالی که این شب مظهر مقابله با ظلم است.

کارشناس ارشد تاریخ تصریح کرد: باید رسانه های گروهی سعی کنند تا فلسفه درست شب یلدا را به مردم گوشزد کرده و با تجمل گرایی مقابله کنند.

امینی فر یادآورشد: این شب بهترین فرصت برای مطالعه فرهنگ نیکی در مکتب اهل بیت بوده و مردم باید سعی کنند تنها این شب را به خوردن به صبح نرسانند.

واهمه پدران و مادرانی که شرمنده فرزندانشان می شوند

چرا باید با متمدن شدن آدم‌ها فرهنگ و سنت‌های نیک پسندیده در جامعه فراموش شود، آیا معنی متمدن شدن و مدرنیته شدن به معنی نفی سنت‌های زیبا و پسندیده قدیم است؟

اما به راستی ریشه این تشریفات و تجملات در چیست و چرا باید وضعیت به گونه ‌ای باشد که برخی از پدران و مادرانی در اطراف ما باشند که از رسیدن شب یلدا واهمه داشته باشند و بترسند از اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی شرمنده فرزندان خود شوند؟