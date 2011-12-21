5 امامزاده شاخص شهریار و ملارد دارای کانون فرهنگی و هنری شدند

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اداره طبق برنامه ریزی تا پایان سال جاری برنامه های مختلفی را در بخش وقف در شهرستانهای شهریار و ملارد اجرا می کند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی مقرر شده بود که تا پایان سال جاری در پنج امامزاده شاخص شهرستانهای شهریار و ملارد کانون فرهنگی و هنری افتتاح و راه اندازی شود.

این مسئول عنوان کرد: این مهم هم اکنون محقق شده است و پنج امامزاده شاخص این دو شهرستان شامل امامزادگان اسماعیل(ع)، بی بی سکینه(س)، هادی(ع)، امامزاده عبدالله صباشهر و امامزاده حمزه صفادشت است.

موسوی ادامه داد: این مراکز طی ماه های مختلف سال با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان، دوره های علوم قرآنی در رشته های روخوانی، روان خوانی، تجوید، مفاهیم، صوت و لحن و ... را برگزار می کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای شهریار و ملارد اعلام کرد: در این دوره ها و برنامه های مراکز فرهنگی و هنری امامزاده ها، افراد در مقاطع مختلف سنی می توانند شرکت کنند و به فراگیری نکات ارائه شده بپردازند.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی، قرار است که در آینده مابقی امامزاده های شهرستانهای شهریار و ملارد نیز مجهز به کانونهای فرهنگی و هنری شوند.

این مسئول افزود: در فصل تابستان نیز در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برنامه های فرهنگی و هنری و ورزشی نیز در این مراکز برگزار خواهد شد.

