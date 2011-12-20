عملکرد 25 نانوایی شهرستان قدس مورد بررسی قرار گرفت

حسن عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 241 نانوایی اعم از لواش، سنگک، بربری، تافتون، فانتزی و صنعتی در سطح شهرستان قدس مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: در راستای کاهش مشکلات شهروندان در خصوص گرانی نان، بی کیفیت بودن نان و .... این اداره برنامه های مختلفی را اجرا کرده است.

این مسئول عنوان کرد: مقرر شد که با اجرای طرحی از تمامی واحدهای نانوایی شهرستان قدس بازدید و مشکلات کنونی بررسی و پیگیری و رفع شود.

عقبایی ادامه داد: در این زمینه تاکنون از 25 واحد خبازی در شهرستان قدس بازدید شده و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان قدس یادآور شد: در این بازدیدها تمامی کاستی ها، مشکلات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان مد نظر قرار می گیرد و تذکرات لازم به نانوایان متخلف ارائه می شود.



