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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

از سوی اداره بازرگانی/

عملکرد 25 نانوایی شهرستان قدس مورد بررسی قرار گرفت

عملکرد 25 نانوایی شهرستان قدس مورد بررسی قرار گرفت

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی شهرستان قدس از بازدید و بررسی عملکرد 25 نانوایی این شهرستان خبر داد.

حسن عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 241 نانوایی اعم از لواش، سنگک، بربری، تافتون، فانتزی و صنعتی در سطح شهرستان قدس مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: در راستای کاهش مشکلات شهروندان در خصوص گرانی نان، بی کیفیت بودن نان و .... این اداره برنامه های مختلفی را اجرا کرده است.

این مسئول عنوان کرد: مقرر شد که با اجرای طرحی از تمامی واحدهای نانوایی شهرستان قدس بازدید و مشکلات کنونی بررسی و پیگیری و رفع شود.

عقبایی ادامه داد: در این زمینه تاکنون از 25 واحد خبازی در شهرستان قدس بازدید شده و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان قدس یادآور شد: در این بازدیدها تمامی کاستی ها، مشکلات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان مد نظر قرار می گیرد و تذکرات لازم به نانوایان متخلف ارائه می شود.

 

کد مطلب 1489088

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    نظرات

    • ابراهیم حاتمی IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
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      بنده از اتاق اصناف میخواهم حدود وحریم صنفی اتحادیه ها رایت کنند صنفی نانوایی باید حدود وحریم صنفی داشته باشید هر کوچه دو نانوایی هست الان جدیدند آزاد پرها شروع شد قیمت نان سنگک ساداش 25هزارتومان می فروشند دوتا کنجد می زند می دهند 50هزارتومان مردم کارکرهستند ندارند از دولت میخواهم رسید گی کنند

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