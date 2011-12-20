نتایج تحولات منطقه به نفع فلسطین خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان امروز باجمعی از اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی که اخیرا از زندانهای اینرژیم آزاد شده اند، در فضایی بسیار صمیمی دیدار و گفتگو کرد.



وزیرامور خارجه در این دیدار ضمن خوشامدگویی به آزادگان فلسطینی و هیات همراه ،آزادگان مقاومت فلسطین را مایه مباهات و افتخار همه مسلمانان و الگو واسوه ای برای همه مبارزین راه آزادی و عزت و سربلندی و کرامت انسانی توصیفکرد.



صالحی با اشاره به هزینه بسیار بالا و سنگین ملت غیور فلسطین درجریان مقاومت و مبارزه برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین و قدس شریف برمسئولیت سنگین دولتها و ملتهای اسلامی برای تداوم حمایت از فلسطین تاکیدکرد.



وزیر امور خارجه با اشاره به موضع اصولی انقلاب اسلامی و جمهوریاسلامی ایران در دفاع و حمایت معنوی از فلسطین خاطرنشان کرد: دولت و مردمایران اسلامی بخاطر این موضع اصولی در حمایت از فلسطین همواره تحت فشارها وهجمه های سنگین استبکار و رژیم صهیونیستی قرار داشته است اما در راستایاصول اسلامی و انسانی خود بر این وظیفه سنگین پای می فشارد.



صالحی بااشاره به روند تحولات اخیر در منطقه و ابراز انزجار فزاینده ملتها از رژیمصهیونیستی و انزوای هرچه بیشتر این رژیم ابراز اطمینان کرد که نتایج اینتحولات در استقرار حکومتهای مردمی و مبتنی بر اراده و خواست مستقل ملتهایمسلمان به نفع فلسطین و مردم مظلوم این کشور رقم خواهد خورد و همه دولتها وملتهای مسلمان بر اساس وحدت اسلامی ید واحدی در جهت حمایت از مردم فلسطینخواهند بود.



وزیر امور خارجه همچنین ابراز امیدواری کرد که مردمفلسطین بویژه آزادگان صبور با سرافرازی از این امتحان سخت الهی و با پشت سرگذاشتن همه مرارتها و سختیها سربلند بیرون خواهند آمد و بنا به وعد حقالهی آینده ای درخشان در انتظار مردم مقاوم فلسطین است.



عطاء اللهابوالسبح وزیر امور اسرای دولت حماس نیز در این دیدار که فتحی حماد وزیرکشور این دولت نیز حضور داشت، ضمن تقدیر و تشکر از استقبال بسیار گرم وصمیمی مردم و مسئولین ایرانی از آزادگان فلسطینی از حمایتها و اهتمام وتوجه رهبری ، دولت و مردم ایران به فلسطین تقدیر و تشکر کرد.



ابوالسبحبا اشاره به درک و شناخت عمیق ملت فلسطین از هزینه های موضع اصولی ایراناسلامی در موضوع فلسطین خاطر نشان کرد : برخلاف تلاش مذبوحانه غرب و رژیمصهیونیستی ، فلسطین نه تنها متعلق به فلسطینیان بلکه مساله اسلامی و انسانیاست و ایران علیرغم دوری جغرافیایی از سرزمین فلسطین از دو بعد حقوقاسلامی انسانی محق به دفاع و حمایت از این قضیه است.



در این دیدار دونفر از مبارزان استوار خط مقدم مقاومت با رژیم صهیونیستی به نمایندگی ازدیگر آزادگان فلسطینی توضیحاتی در شرایط آزادگان فلسطینی ارائه کردند.



فوادالرازم یکی از آزادگان فلسطینی که سی و یک سال در بند رژیم غاصب صهیونیستیبوده ، در این دیدار موفقیت اخیر مقاومت اسلامی در غزه در مبادله جمعزیادی از اسرای فلسطینی با سرباز صهیونیستی در بند مقاومت را یک پیروزیبزرگ و مهم برای مقاومت توصیف کرد . وی همچنین ضمن تشریح شرایط سخت وضدانسانی زندانهای رژیم صهیونیستی تاکید کرد : اسرای فلسطینی با تداوم مسیرو تقویت روحیه مقاومت در اسارت و غلبه بر این شرایط دشوار توانستند باحداقل امکانات و علیرغم اعمال محدودیتها و فشارهای فراوان از سویصهیونیستها مدارج بالای علمی را طی نمایند.



خانم فاطمه الزق بانویآزاده فلسطینی که سه سال در زندانهای صهیونیستها بوده و یوسف کودک خردسالشرا که در خلال اسارت دیده به جهان گشوده به همراه داشت، ضمن تشریح شرایطبسیار سخت و دشوار زندانهای رژیم صهیونیستی بویژه برای بانوان بر ایستادگی وصبوری و مقاومت زنان فلسطینی در کنار برادران و شوهران خود در راه تحققآرمان مقدس آزادی فلسطین و قدس عزیز تاکید کرد . وی از حمایتهای مردم ودولت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین تقدیر و تشکر کرد و ضمن ابرازاطمینان از تداوم این حمایتها ، خواستار دفاع از حقوق و پیگیری آزادی دیگراسرای فلسطینی بویژه بانوان از سوی محافل و مجامع بین المللی شد.

