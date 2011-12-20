جمال عزیزی مسئول کمیته تدفین مدیریت بحران استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمد تقی جاپلقی سرپرست اداره کل مدیریت بحران، جمال عزیزی مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری قدس به عنوان مسئول کمیته تدفین مدیریت بحران استان تهران منصوب شد.

هدف از تشکیل این ستاد بررسی آیین نامه های تخصصی آوار و تدفین و ارائه پیشنهدات سازنده در خصوص ارتقای اهداف و شرح وظایف آیین نامه، ایجاد ارتباط و تعامل بین سازمانهای همکار در سطح استان و ایجاد بانک اطلاعاتی درباره پرسنل، اماکن، تجهیزات و سایر امکاناتی که بالفعل و بالقوه در امور تدفین به کار می رود، است.