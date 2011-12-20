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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

نادری به مهر اعلام کرد:

32 درصد تجارت ایران با امارات است/ امارات شریک اول تجاری با ایران

32 درصد تجارت ایران با امارات است/ امارات شریک اول تجاری با ایران

معاون امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه ممنوعیت مراوده تجاری ایران و امارات مشمول کالاهای ثبت سفارش شده پیش از این نمی‌شود، گفت: اولین کشوری که در صدر مراودات تجاری با ایران قرار دارد، امارات است.

محمدرضا نادری در گفتگو با مهر درباره ممنوعیت مراودات تجاری ایران با امارات متحده عربی گفت: من هم اکنون در سفر شهرستان هستم و اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم، اما اگر چنین اتفاقی افتاده باشد این ممنوعیت شامل کالاهای ثبت سفارش شده قبلی نمی‌شود.

معاون امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه امارات متحده عربی اولین کشوری است که ایران با آن مراوده تجاری دارد، افزود: امارات در صدر کشورهایی است که با ایران مراوده تجاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: 32 درصد از ارزش تجارت ایران با کشور امارات متحد عربی انجام می شود.

براساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران، در 8 ماهه ابتدای امسال ارزش واردات ایران از کشور امارات نزدیک 13 میلیارد دلار و ارزش صادرات بالغ بر 3.1 میلیارد دلار بوده است.

در همین حال، محمد فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی خبر مهر مبنی بر توقف ثبت سفارش کالا از امارات به تهران را تایید کرد.

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته در دستورالعملی، توقف هرگونه مراوده تجاری با کشور امارات متحده عربی را تا اطلاع ثانوی ابلاغ کرده است. از امروز ثبت سفارش مرتبط با این کشور نیز در سیستم سازمان توسعه تجارت ایران قفل شده است.

کد مطلب 1489094

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