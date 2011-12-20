مسابقه "کلید بهشت" ویژه ورزشکاران در قدس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه چهارگزینه ای تحـت عنـوان "کلیــد بهـشت" ویــژه ورزشــکاران در ایســتـگاه هـای ورزش تندرسـتی از سوی معاونت ورزش سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قدس برگزار می شود.



این مسابقه با هدف ایجاد ارتباط قلبی با کتاب آسمانی (قرآن کریم) برگزار می شود که در این زمینه علاقمندان می توانند برای شرکت در مسابقه به ایستگاه های ورزش صبحگاهی این شهرستان مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره

تلفن 46826501 تماس بگیرند.

ایستگاه های ورزش صبحگاهی سالن ورزشی ولیعصر(عج) واقع در میدان ولیعصر(عج)،‌ سالن ورزشی بانوان واقع در بلوار 45 متری جنب پارک آزادگان و سالن ورزشی البرز واقع در کاووسیه انتهای خیابان طالقانی است.



این مراکز همه روزه از ساعت 6:30 الی 8 صبح پذیرای ورزشکاران صبحگاهی است. در این پایان این مسابقه به 10 نفر برتر جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.