جامعه المصطفی باید بلندگویی برای انتقال معارف عاشورا به جهان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در نهمین جلسه شورای فرهنگی - تربیتی جامعه ‌المصطفی، بر درس‌آموزی از عاشورای حسینی و ترویج پیام‌های کربلا تأکید کرد.



وی ادامه داد: محرم برای کسانی که در المصطفی، در راه تعلیم و تربیت عالمان و فرزانگان جهان اسلام می‌کوشند، ذخیره‌ای بسیار بزرگ است و از این ذخیره بزرگ باید برای تعالی، سازندگی، تعلیم و تربیت خویش استفاده کنیم.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: همه حقایق دین و معارف الهی و ارزش‌های آسمانی در تابلو محرم تجلی یافته و درس‌های بزرگ الهی، معنوی، اخلاقی و تربیتی در عاشورا منعکس شده است.



وی تصریح کرد: درآمیختگی درس‌های بزرگ الهی، معنوی و اخلاقی با عواطف والای انسانی و حماسه بزرگ تاریخی، موجب ماندگاری این درس‌ها شده است.



حجت الاسلام اعرافی ادامه داد: ما می‌توانیم از عاشورا به عنوان روش بسیار کارآمد، در مسیر تربیت، سازندگی و تهذیب خود و دیگران بهره بگیریم.



وی افزود: المصطفی موظف است که پیام الهی، عبادی، معنوی و عرفانی عاشورا را در همه جهان منعکس کند؛ ما باید در امتداد پیام‌رسانی زینب کبری(س) و قافله نور و هدایت اسیران کربلا، پیام‌های عاشورا را از گوشه نینوا به گوش همه عالم برسانیم.



حجت الاسلام اعرافی‌ با بیان این که پژواک فریاد مظلومانه سالار شهیدان(ع) و دعای مظلومانه و عارفانه آن حضرت در قتلگاه نینوا، در گوش تاریخ پیچیده است، تصریح کرد: المصطفی باید واسطه و بلندگویی برای انتقال این پژواک به همه عالم باشد.



وی تاکید کرد: شاید در تاریخ به جز در کربلا، در جای دیگری پیش نیامده باشد که همه درس‌ها و الهام‌ها، همراه عواطف و احساسات پاک آسمانی لبریز از عرفان و معنویت، در یک مدرسه و مکتب جمع شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه گفت: اجتماع پیام‌ها و درآمیختگی ارزش‌ها و تجلی آنها در صحنه عمل، گوهر ناب، بی‌بدیل و بی‌نظیری است و هر قدر در المصطفی و در مدارس داخل و خارج آن، در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به عاشورا برگردیم و از آن الهام بگیریم، باز هم کم است.



وی افزود: در شورای فرهنگی - تربیتی این نهاد حوزوی باید بر آموزندگی و الهام‌بخشی کربلا و عاشورا تأکید کنیم و به خود و همة دوستان یادآوری کنیم که می‌توان خود را در پیشگاه اباعبدالله(ع) و در محضر کربلا و شهیدان نینوا ساخت و جامعه را پاک کرد و راهی به سوی افق‌های جدید در جهان گشود.