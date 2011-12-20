همایش "شاپرک غم" در قدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظـور آشــنایی کـودکـان و نوجــوانان بـا مصـائب و مظلــومیت حضــرت امام حسین(ع) و اهــل بیـت عصــمت و طهـارت(ع) خانه فرهنـــگ شـــهدای کاووســیه بـرای دومین سال متــوالی مراسم "شـاپــرکها در غــم" را بـرگـــزار کرد.

در این مراسم اینانلو یکی از کارشناسان در این زمینه حضور داشت و به ارائه نکاتی به شرکت کنندگان به خصوص کودکان و نوجوانان پرداخت.

مراسم مذکور با استقبال بی نظیر کودکان و نوجوانان و والدین آنها در محل خانه فرهنگ برگزار و در پایان مراسم با آش نذری از حاضران پذیرایی شد.

