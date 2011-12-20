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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

برگزاری نشست "عفاف و پوشش" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

برگزاری نشست "عفاف و پوشش" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

قدس - خبرگزاری مهر: به همت دفتر فرهنگ اسلامی واحد شهر قدس دهمین مجموعه از سلسله نشستهای نردبان با موضوع "عفاف و پوشش" در آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روح الله دوست محمدی از اساتید حوزه و دانشگاه در این نشست به مستنداتی از قرآن کریم در رابطه با نحوه پوشش مبنی بر رعایت هرچه صحیح پرداخت.

در این نشست این استاد دانشگاه سئوالاتی در رابطه با چگونگی پوشش در دانشگاه و جامعه کنونی برای حاضران مطرح کرد و دانشجویان نیز با قرارگرفتن در پشت تریبون نظرات و ایده های خود را پیرامون نحوه اجرای قوانین مربوط به پوشش، آزادی و موافقت یا مخالفت خود را با این فرهنگ بیان کردند.

این نشستها با موضوعات مختلف و در تمام زمینه ها در این دانشگاه برگزار می شود.

کد مطلب 1489104

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