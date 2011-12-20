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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

دو زندانی محکوم به قصاص از زندانهای گلستان آزاد شدند

دو زندانی محکوم به قصاص از زندانهای گلستان آزاد شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: دو زندانی محکوم به قصاص با تلاش مسئولان استان از زندانهای گلستان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امینی مدیر کل زندانهای استان گلستان در مراسم آزادی این زندانیان گفت: این مددجویان که چندسال در زندان بسر می برند، نادم و پشیمان هستند از اینکه چرا نتوانستند در لحظه ای حساس خودشان را کنترل کنند.

وی از شهردار و شورای اسلامی شهر گرگان که باعث اصلی آزادی این دو محکوم به قصاص شدند تشکر کرد.

امینی گفت: کسانی در زندانهای استان محبوس بوده اند که توان پراخت بدهی برای آزادی را نداشتند که با همت همکاران و مسئولان قضائی و استانی موجبات آزادی انها فراهم شد و پس از چندین سال آزاد شدند.

کد مطلب 1489105

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