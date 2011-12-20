18 تا 30 سال آسیب پذیرترین سن تهدیدات اینترنتی/ مصرع شعر به جای رمز اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ستار خسروی پیرامون آسیب ها و خطرات فضای مجازی گفت: براساس برآورد های صورت گرفته بیشترین سنینی که در معرض خطر آسیب ها و تهدیدات جرایم رایانه و اینترنتی قرار دارند بین 18 تا 31 سال هستند.

وی افزود: علت این امر هم جوان بودن آنها است . بیشتر جوان ها به لحاظ مقتضیات سنی خود دوست دارند یک نوع سرگرمی برای خود دست و پا کنند که سرگرمی آنها در فضای اینترنت باعث می شود تا در دام آسیب های آن گرفتار شوند.

وی یکی از بخش های مهم فعالیت پلیس فتا را پیش بینی در مورد وقوع جرایم در محیط اینترنت عنوان کرد و گفت: ما سعی می کنیم در این حوزه به شکل قوی تری وارد شده و قبل از اینکه فردی ناخواسته در معرض خطر قرار گیرد او را از نوع و نحوه و شگرد مجرمان در محیط سایبر آشنا و آگاه کنیم.

این مقام مسئول پیشگیری ازوقوع جرم را الویت دیگر برنامه های پلیس فتا برشمرد و اظهار داشت: در این حوزه کارشناسان متخصص و کارآگاهان فضای سایبر را به طور مرتب رصد می کنند و پس از اینکه متوجه شدند مجرمان در چه زمینه متمرکز شده اند از گسترده شدن آن پیشگیری می کنند.

وی بیان داشت: فعالیت دیگر پلیس فتا درحوزه کشف جرم است که در این حوزه هنگامی که فردی شکایتی را ارائه می دهد کارهای پلیسی و کارآگاهی دقیقی انجام می شود واین فعالیت ها منجر به دستگیری مجرم و اعاده حقوق متشاکی می شود.

رییس پلیس فتای اصفهان در خصوص ویژگی های رمز کاربران اینترنت گفت: رمز کاربران باید دارای 8 کاراکتر و طولانی باشد، ترکیبی از حروف و اعداد باشد، از کلماتی استفاده شود که کمتر در فرهنگ لغات بکار رفته است و بهتر است کاربران یک مصرع از یک شعر را به عنوان رمز خود در نظر بگیرند.

سرهنگ خسروی در پایان پیرامون حقوق کافی نت ها در برابر مردم عنوان داشت: کافی نت ها امین مردم هستند و باید اطلاعاتی که مراجعه کنندگان در سیستم آنها باقی می گذارند را پس از رفتن آنها پاک کنند تا عاملی برای سو استفاده افراد فرصت طلب نشود.



