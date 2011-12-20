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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

شورای شهر مصوب کرد/

40 میلیون ریال به ستاد مدیریت بحران قدس اختصاص می یابد

40 میلیون ریال به ستاد مدیریت بحران قدس اختصاص می یابد

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی قدس گفت: با برگزاری جلسه و موافقت اعضای شورا، مقرر شد که 40 میلیون ریال به ستاد مدیریت بحران این شهرستان اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا حسینی با اشاره به مصوبات حقوقی آذرماه شورای اسلامی قدس اظهار داشت: طی آذرماه سال جاری کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قدس شش مصوبه را داشت.

وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم شورا طی یک ماه گذشته افزود: اعضای شورای اسلامی شهر در راستای ارائه خدمات به شهروندان و فراهم کردن زمینه های رضایت آنها، طرح های مذکور را مصوب کردند.

این مسئول عنوان کرد: بهره برداری از پارکینگ شهرداری قدس جنب دانشگاه آزاد به منظور کسب درآمدهای پایدار از جمله مصوبات شورای اسلامی شهرقدس در آذرماه سال جاری بود.

حسینی ادامه داد: اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف زمین های شهرداری قدس واقع در اسماعیل آباد به متراژ شش هزار و 450 متر و تصمیم در خصوص اختصاص مبلغ 200 میلیون ریال به منظور مساعدت به شورای فرهنگ عمومی از دیگر مصوبات شورا است. 




 

کد مطلب 1489108

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