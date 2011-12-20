40 میلیون ریال به ستاد مدیریت بحران قدس اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا حسینی با اشاره به مصوبات حقوقی آذرماه شورای اسلامی قدس اظهار داشت: طی آذرماه سال جاری کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قدس شش مصوبه را داشت.

وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم شورا طی یک ماه گذشته افزود: اعضای شورای اسلامی شهر در راستای ارائه خدمات به شهروندان و فراهم کردن زمینه های رضایت آنها، طرح های مذکور را مصوب کردند.

این مسئول عنوان کرد: بهره برداری از پارکینگ شهرداری قدس جنب دانشگاه آزاد به منظور کسب درآمدهای پایدار از جمله مصوبات شورای اسلامی شهرقدس در آذرماه سال جاری بود.

حسینی ادامه داد: اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف زمین های شهرداری قدس واقع در اسماعیل آباد به متراژ شش هزار و 450 متر و تصمیم در خصوص اختصاص مبلغ 200 میلیون ریال به منظور مساعدت به شورای فرهنگ عمومی از دیگر مصوبات شورا است.







