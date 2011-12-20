تمام نیروهای راه و ترابری از اول دیماه آماده خدمات دهی به مسافران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مطاعی گفت: نیروهای راه و ترابری استان کرمانشاه و دیگر نقاط کشور در بیشتر ایام وظیفه حفظ و نگهداری راهها را برعهده دارند.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه تاکید کرد: ولی امسال به دلیل بارش های زودهنگام، استقراربخشی از نیروها از اول آبان ماه شروع شده است.

مطاعی با اشاره به اینکه اولویت اجرای این طرح در مسیرهای پرتردد استان کرمانشاه است، تصریح کرد: وظیفه راهداران برای تردد آسان مسافرین و کالاها که در ایام زمستان که گاهی بارش نزولات موجب رهبندان می شود، حساس تر و خطیرتر است.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه تاکید کرد: از اول دی ماه تمام نیروهای امدادی راه و ترابری استان کرمانشاه برای حداکثر خدمت رسانی به مردم آماده هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل اقدامات امدادی لازم را انجام دهند.

مطاعی افزود: از شهروندان می خواهیم که از در فصل زمستان خودروی خود را به وسایل مورد نیاز مجهز کنند و حین رانندگی سرعت مجاز و مطمئن را رعایت کنند.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه در پایان گفت: از مردم می خواهیم که نهایت همکاری را با نیروهای پلیس راه داشته باشند و به اصول راهنمایی و رانندگی در مسیر حرکت خود توجه کنند.