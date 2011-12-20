به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز در همایش اولین سالروز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: اقشار مرفه از دریافت یارانه های نقدی انصراف دهند، تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای دولت و بخشی از افراد صاحب مروت از دریافت یارانه نقدی صرفه نظر کرده اند.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: براساس نص صریح قانون، یارانه به همه اقشار جامعه تعلق می گیرد اما عادلانه نیست که اقشار مرفه جامعه یارانه ای معادل دیگر اقشار دریافت کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر برخی از افراد در حالی از یارانه ها برخوردار می شوند که این یارانه حتی هزینه 1 ساعت زندگی آنها هم نیست.

رحیمی اظهارداشت: ما هم اکنون در مرحله مساوات هستیم چرا که همه به یک نسبت یارانه دریافت می کنند، در حالیکه این خلاف عدالت است.

معاون اول رئیس جمهوری با اعلام اینکه دولت بیش از 70 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می پردازد، افزود: در زمان اجرای طرح برخی ها ما را از تورم بیش از 50 درصدی می ترساندند، اما چنین اتفاقی نیافتاد.

وی تولید را ضد تورم دانست و با بیان اینکه بخشهای کشاورزی، کارگری و روستایی بخشهای مولد در اقتصادمان محسوب می شوند، افزود: اگر خواستار شکل گیری مهاجرت معکوس هستیم باید به تولید توسط این بخشها با یارانه های تولیدی و غیر نقدی توجه کنیم.

رحیمی یارانه های غیر نقدی را باعث خودکفایی و خوداشتغالی اقشار ضعیف جامعه ذکر و تصریح کرد: از دهک های بالای جامعه می خواهیم که به این امر کمک کنند. وی خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به خوبی اجرا شود.