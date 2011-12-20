جامعه نیازمند فرهنگ ایثار و گذشت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان عصر سه شنبه در بازدید از زندانهای استان افزود: ما جامعه ای هستیم که عواطف انسانی در اوج خودش وجود دارد و ما نیاز داریم به فرهنگ ایثار و گذشت باید این نیاز را به فرهنگ تبدیل کنیم.

وی اظهار داشت: باید همه مردم به این نتیجه برسند که بهترین کار گذشت است و اگر چنین شود می توان شاهد همزیستی بهتر در جامعه باشیم.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم که چرا ما دچار این همه مشکل در جامعه هستیم.

وی عنوان کرد: ما که از فرهنگ غنی برخوردار هستیم و مردم با هوش و ذکاوت داریم ولی چرا این همه بزهکاری در جامعه داریم.

فاضلیان گفت: ما آستانه صبرمان پایین است، درحالیکه یکی از مسائل دین ما اینست که باید صبرمان را افزایش دهیم و باید ما مهارت صبر را بدانیم.

وی یادآورشد: ما در خیلی موارد نمی توانیم خودمان را در لحظات حساس کنترل کنیم و این عین ضعف و ناتوانی است.

وی تاکید کرد: اگر خطاکاران لحظه ای فکر می کردند و خودشان را کنترل می کردند این همه جرم در جامعه اتفاق نمی افتاد.