کارگاه آموزشی فیلم مستند در حوزه هنری البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز گفت: بسیاری از فیلمسازان و هنرجویان فیلمسازی به ساخت فیلم مستند علاقمند هستند ولی متاسفانه با نحوه علمی و فنی مستندسازی آشنایی ندارند؛ به همین دلیل برگزاری دوره آموزش تخصصی مراحل ساخت یک فیلم مستند از ایده‌پردازی تا تولید در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز برنامه‌ریزی شد.



علی کوچکی ادامه داد: این کارگاه تخصصی با حضور و هدایت خسرو سینایی ـ فیلمساز مطرح مستند از نیمه دی ماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و تحویل رزومه کاری خود تا پایان وقت اداری هفتم دی‌ماه به واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز مراجعه کنند.



کارشناس واحد هنرهای تصویری حوزه هنری البرز افزود: فیلمسازان و دانشجویان فیلمسازی با ارائه گواهی معتبر دانشگاهی و آموزشگاهی مبنی به گذراندن دوره فیلمسازی و یا آموزش‌های مرتبط با فیلمسازی می‌توانند در این دوره تخصصی ثبت‌نام کنند.



کوچی یادآور شد: از طرح‌های برتر این دوره آموزشی برای ساخت حمایت از سوی حوزه هنری استان البرز به عمل می‌آید.



علاقه‌مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری البرز واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 و یا پایگاه اطلاع‌رسانی www.ArtAlborz.ir مراجعه کنند.