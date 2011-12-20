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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

دادبود:

نخستین بندر خصوصی کشور آماده بهره برداری می شود

نخستین بندر خصوصی کشور آماده بهره برداری می شود

گمیشان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: با حل مشکلات موجود در منطقه، پروژه بندر خواجه نفس (نخستین بندر خصوصی کشور) تا پایان امسال آماده بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر سه شنبه در بازدید از پروژه بندرخواجه نفس، روند پیشرفت پروژه بندر را مطلوب ارزیابی کرد.

وی بیان داشت: مشکلات پروژه با حضور مدیران ذیربط بررسی و مقرر شد نتایج آخرین مطالعات و ارزیابی های زیست محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شود.

دادبود عنوان کرد: اتصال پروژه راه آهن به بندر خواجه نفس نیاز به بررسی بیشتری دارد.

وی تآکید کرد: مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی، اراضی مورد نیاز جدید را با طی مراحل قانونی واگذار کند.
 
این بازدید به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه بندر خواجه نفس بندرترکمن به اتفاق مدیران منابع طبیعی، محیط زیست، امور اراضی، سازمان بنادر و کشتیرانی و فرمانداری گمیشان انجام شد.
 
بندر خواجه نفس به عنوان اولین بندر خصوصی کشور است.
کد مطلب 1489119

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