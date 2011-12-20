به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در چهارمین جلسه از سلسله جلسات «نقد مجلس هشتم» که در محل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، شرحی از فرآیند شکل گیری و پیگیری این طرح از ابتدای مجلس هفتم تا کنون داد و تصریح کرد: حفظ منزلت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوام قانون گذاری در کشور به پاکدستی و سلامت نمایندگان ملت است و از این جهت نام این طرح از طرح نظارت بر نمایندگان به طرح حفظ منزلت نمایندگان تغییر نام پیدا کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان حداد عادل نزد رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس هفتم با ایشان مبنی بر اینکه باید دستان مجلس به معنای واقعی پاک باشد تا بتواند با فساد مبارزه کند و با دستان ناپاک نمی‌توان آیینه را پاک کرد، گفت: بعد از سخنان آقای حداد عادل رهبری آن را پسندیدند و بعد در ابتدای مجلس هشتم و در دیدار با نمایندگان این مجلس همان سخن آقای حداد را تکرار کردند و به نمایندگان گفتند تا به دنبال نظارت بر خودشان باشند.

توکلی با تشریح فضای مجالس هفتم و هشتم در تصویب طرح نظارت با بیان اینکه فضای عمومی مجلس هفتم بسیار بهتر از مجلس هشتم بود، گفت: مخالفین این طرح در هر دو مجلس دو دسته بودند؛ یک دسته از این مخالفت‌ها طبیعی بود زیرا هر انسانی به طور طبیعی از نظارت بر خودش استقبال نمی کند اما دسته‌ای از نمایندگان هم هستند که چون از نظارت مجلس بر رفتار غیرقانونی و مفاسد خود نگرانند این طرح مخالفت می‌کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: زمانی من گفتم مجلس هشتم بیمار است و در پاسخ من آقای لاریجانی که احساس کرده بودن وکیل مدافع مجلس هستند در مقام دفاع از حقوق مجلس گفت: نه خیر، مجلس سالم است. در حالی که اگر مجلس سالم بود نباید روند تصویب طرح نظارت بر نمایندگان اینقدر طولانی می شد.

وی افزود: من نماینده‌ای در این مجلس سراغ دارم که در یکی از هتل‌های لوکس تهران در ماه رمضان افطاری داده در حالی که با پول نمایندگی نمی‌توان این کار را کرد و همانطور که قول داده ام اسناد فساد چنین نمایندگانی را در آستانه انتخابات به شورای نگهبان می دهم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظارت اصحاب رسانه در کشورهای غربی بر مسئولان به ذکر خاطره ای از برخورد رسانه های انگلستان با رئیس خزانه داری این کشور به دلیل کتمان دارایی هایش اشاره و تاکید کرد: در یک فضای برخوردار از مردمسالاری و مطبوعات آزاد کسی نمی‌تواند اشتباه کند چون در رسانه‌ها هو می‌شود.

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم چنین عدم وجود احزاب قوی را دلیل دیگر عدم توفیق مجالس عنوان کرد و افزود: وقتی حزب نباشد شما هیچ وقت نمی‌توانید عملکرد و کنش های سیاسی نمایندگان را رصد کنید و مسئولیت اقدامات، سخنان و رای هایی که به طرح ها و لوایح می دهند را بر آنها بار کنید اما احزاب شناسنامه‌های فرا‌تر از یک دوره و دو دوره مجلس دارند و باید پاسخگوی رفتار نمایندگانشان و در مجلس و همه طرح ها و لوایحی که از آن حمایت می کنند یا مانع تصویب آن می شوند باشند.

توکلی گفت: پس چاره کار در این است که احزاب تقویت شوند و آن‌ها باشند که کاندیداهایی را به جامعه معرفی کنند و البته باید در این خصوص دقت داشته باشند.

توکلی به عنوان ذکر مثالی برای رفتار غیر حزبی و غیر مسئولانه نمایندگان به طرح بیمه بیکاری که در حال حاضر توسط برخی نمایندگان در مجلس مطرح شده است اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح ۵هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می کند گفت: باید پرسید که دولت باید این پول را از کجا بیاورد؟ من این دولت را قبول ندارم و آن را صالح نمی‌دانم، اما وظیفه می‌دانم از منافع ملی که به او مربوط می‌شود دفاع کنم.

توکلی با بیان اینکه به شخصه رئیس دولت را قبول ندارم گفت: اما در هر حال تا وقتی که ایشان رئیس جمهور قانونی کشور است با ایشان کار می کنم و حتی دستورات در چارچوب اختیارات قانونی وی را واجب الاطاعه می دانم.

توکلی در پایان سخنان خود و قبل از آغاز بخش پرسش و پاسخ این برنامه خبرنگاران حاضر در جلسه را خطاب قرار داد و از آنها خواست تا ضمن انعکاس درست و کامل سخنان وی از تولید دعوا و جدل های بی حال سیاسی بپرهیزند و تنها انتقادات صحیح و سالم را از نهادهای مختلف کشور منعکس کنند.

توکلی در پاسخ به سؤال یکی از حضار که پرسیده بود: شما از اصولگرایان تحول خواه هستید و اصولگرایان تحول خواه شعار خود را مقابله با فتنه، انحراف و فساد عنوان کرده اند، مصادیق آن‌ها را بیان کنید، گفت: فتنه ۸۸ را دو نفر از سیاستمداران قدیمی کشور با رفتار رادیکال و غیرقانونی خود صورت دادند و یک بال سیاسی کشور که اصلاح طلبان هستند را به مخمصه خودساخته ای انداختند که هنوز هم نمی توانند در مجلس و سایر فضاهای سیاسی از آن بیرون بیایند.

این نماینده اصولگرای مجلس افزود: جریان انحرافی هم بدون تعارف اطرافیان رئیس جمهور هستند که دارای مشی فکری و نگاه منحرفی نسبت به اسلام و حکومت اسلامی هستند. علت این هم که گفته می شود این افراد یک جریان هستند به این دلیل است که یک نفر نیستندو توسط یک نفر صاحب قدرت و نفوذ، یارگیری و مدیریت می‌شوند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تخریب‌هایی که در درون اصولگرایان وجود دارد و اصولگرایان سنتی جبهه پایداری‌ را تخریب می‌کنند و جبهه پایداری‌ هم کل اصولگرایان را، گفت: عدم حفظ شان و حدود بزرگان نظام در سال‌های گذشته آسیب‌هایی را متوجه نظام کرده و متأسفانه عدم حرمت پیش قراولان انقلاب در سال‌های اخیر به اوج رسیده و امری عادی شده است.

وی با اشار به بیانات امام در تایید شخصیت و منش آیت الله مهدوی کنی گفت: امام خمینی (ره) آینده هیچ شخصیتی را تضمین نکرده است ولی درباره آیت الله مهدوی کنی گفت: بنده به آقای مهدوی کنی ارادت داشته ام، دارم و خواهم داشت. رئیس مرکز پژوهش ها در ادامه افزود: مهدوی کنی یک روحانی تراز حکومت اسلامی است و شاید بنده با برخی مواضع ایشان موافق نباشم اما شخصیت ایشان در انقلاب اسلامی و شکل گیری آن بسیار موثر بوده است. توکلی همچنین خاطرنشان کرد: در طول انقلاب شاهد بودیم که آیت الله مهدوی هیچ گاه برای کسب پست و منصبی تلاش نکرد و هر کجا که انقلاب به ایشان نیاز داشت وارد عمل شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم چنین درخصوص پیش بینی خود درباره نتیجه انتخابات مجلس و فهرست مستقل جبهه پایداری گفت: من معتقدم اعضای جبهه پایداری در انتخابات مجلس رأی نمی‌آورند، فقط رأی‌ها را می‌شکنند.

توکلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد کوتاهی کرد؟ گفت: مجلس کوتاهی نکرد بلکه همه مصمم بودند، اما نتیجه رای نمایندگان عدم استیضاح شد.

وی افزود: متأسفانه ما در مجازات مجرمان دچار ضعف قانونی و کمبود قوانین هستیم.