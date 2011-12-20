گلستان رتبه سوم حیوان گزیدگی را در کشور داراست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا سید النگی در سومین جلسه کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و اتلاف سگهای ولگرد اظهار داشت: بر اساس این آمار کنترل سگهای ولگرد به لحاظ سلب امنیت و آسایش عمومی شهروندان یک امر ضروری است.



وی افزود: باتوجه به دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و اتلاف سگهای ولگرد به صورت زنده گیری، استفاده از سلاح گرم در محیط شهری به جز مواقع حساس (وفق ضوابط و مقررات) ممنوع است.

سیدالنگی عنوان کرد: دو میلیارد ریال اعتبار از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درخواست شده است و در صورت تأمین و ابلاغ اعتبار موصوف زیرساختهای زنده گیری در مکان های دفن بهداشتی استان اجرا می شود.

در این جلسه مقرر شد: دستگاههای مختلف اعم از دفتر امور روستایی، سازمان مدیریت پسماند استان، شهرداران و فرمانداران، اداره کل دامپزشکی، اداره کل محیط زیست، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و .... همکاریهای لازم را داشته باشند و وظایف هر دستگاه به تفکیک مشخص شد.

در حال حاضر دفتر امور شهری و شوراها، با هماهنگی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نسبت به تهیه چهار سلاح بیهوشی در استان اقدام کرده است و مقرر شد برابر دستورالعملهای واصله، مسئولان حراست شهرداریها نسبت به حفظ و نگهداری اسلحه در شهرداری اقدام و درصورت نیاز طی صورتجلسه ای به افراد آموزش دیده توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تحویل شود.

سلاح بیهوشی صرفا یک ابزار کمکی برای اجرای طرح بوده و تجهیزات اصلی اجراء طرح زنده گیری شامل کچر، توره زنده گیری و قفس و... است که در دستورالعمل مربوطه اشاره شده است.