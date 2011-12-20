  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

سید النگی:

گلستان رتبه سوم حیوان گزیدگی را در کشور داراست

گلستان رتبه سوم حیوان گزیدگی را در کشور داراست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: با توجه به آمار منتشره استان رتبه سوم را از لحاظ حیوان گزیدگی سگ در کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا سید النگی در سومین جلسه کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و اتلاف سگهای ولگرد اظهار داشت: بر اساس این آمار کنترل سگهای ولگرد به لحاظ سلب امنیت و آسایش عمومی شهروندان یک امر ضروری است.
 
وی افزود: باتوجه به دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و اتلاف سگهای ولگرد به صورت زنده گیری، استفاده از سلاح گرم در محیط شهری به جز مواقع حساس (وفق ضوابط و مقررات) ممنوع است.

سیدالنگی عنوان کرد: دو میلیارد ریال اعتبار از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درخواست شده است و در صورت تأمین و ابلاغ اعتبار موصوف زیرساختهای زنده گیری در مکان های دفن بهداشتی استان اجرا می شود.

در این جلسه مقرر شد: دستگاههای مختلف اعم از دفتر امور روستایی، سازمان مدیریت پسماند استان، شهرداران و فرمانداران، اداره کل دامپزشکی، اداره کل محیط زیست، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و .... همکاریهای لازم را داشته باشند و وظایف هر دستگاه به تفکیک مشخص شد.
 
در حال حاضر دفتر امور شهری و شوراها، با هماهنگی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نسبت به تهیه  چهار سلاح بیهوشی در استان اقدام کرده است و مقرر شد برابر دستورالعملهای واصله، مسئولان حراست شهرداریها نسبت به حفظ و نگهداری اسلحه در شهرداری اقدام و درصورت نیاز طی صورتجلسه ای به افراد آموزش دیده توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تحویل شود.
 
سلاح بیهوشی صرفا یک ابزار کمکی برای اجرای طرح بوده و تجهیزات اصلی اجراء طرح زنده گیری شامل کچر، توره زنده گیری و قفس و... است که در دستورالعمل مربوطه اشاره شده است.
کد مطلب 1489122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه