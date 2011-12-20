2500 بازرس در انتخابات البرز فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی ظهر سه شنبه در بازدید از ستاد اصلی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان اظهار داشت: مسئولان و برگزارکنندگان این دوره از انتخابات تمام تلاش خود را به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور خواهند داشت.



وی امانتداری در آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم همچون سال‌های گذشته را مهم‌ترین وظایف برگزارکنندگان این دوره از انتخابات عنوان کرد و گفت: دشمنان تلاش دارند تا این دوره از انتخابات را با خدشه مواجه کنند لذا ما باید هوشیارانه عمل کرده و مانند همیشه دسیسه‌های آنان را از بین ببریم.



این مسئول با اشاره به مشارکت حدود 15 هزار نفر در برگزاری انتخابات استان البرز تأکید کرد: برگزارکنندگان این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تمهیدات لازم به منظور انتخاباتی سالم و پرشور را داشته باشند.



رجبی ادامه داد: از مجموع 15 هزار نفر برگزارکننده این دوره از انتخابات دو هزار و 500 نفر از این افراد را بازرسان انتخاباتی تشکیل می‌دهند.



وی افزود: با تمهیدات اندیشیده شده و برنامه‌ریزی‌های اساسی امکانات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در استان البرز مهیا شده است.



این مسئول با اشاره به حوزه‌های انتخابیه ادامه داد: حوزه انتخابیه شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان با 500 هزار نفر جمعیت یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.



رجبی عنوان کرد: مابقی هم در قالب هیئت‌های اجرایی، نظارت، نمایندگان فرماندار، اعضای شعب اخذ رأی، نیروهای انتظامی و امنیتی و دیگر عوامل اجرایی وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

توزیع کتابچه منشور رفتاری و اخلاقی انتخابات



وی در ادامه سخنان خود از توزیع کتابچه‌ای از منشور رفتاری و اخلاقی انتخابات تا چند روز آینده در میان دستگاه‌های دولتی این استان خبر داد و گفت: این کتابچه حاوی دستور‌العمل‌ها و باید و نبایدهای مدیران و عوامل دستگاه‌های اجرایی در جریان برگزاری انتخابات است.



رجبی تأکید کرد: همه باید در راستای فرامین مقام معظم رهبری بوده و با اطاعت از فرامین ایشان انتخاباتی پرشور را برگزار کنیم.



معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز اذعان داشت: اطاعت از رهنمودهای مقام معظم رهبری ما را در تمام راه‌ها موفق خواهد کرد.