توضیحات سفیر ایران در امارات درباره توقف مراودات تجاری دو کشور

محمد فیاض در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبر توقف ثبت سفارش کالا بین ایران و امارات بیان داشت:دلایل توقف ثبت سفارش کالا بین امارات و ایران نزد جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطر نشان کرد:مصلحت این تصمیم را باید از سیستم اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران یعنی وزیر مربوطه و سازمان توسعه تجارت پیگیری کرد .

سفیر ایران درباره مصوبه ای که منجر به توقف ثبت سفارش کالا بین ایران و امارات شده است نیز اظهار کرد: من از مصوبه مربوطه اطلاعی ندارم و تاکنون چیزی به ما اعلام نشده است.

فیاض در عین حال با تاکید مجدد بر اینکه تصمیم داخلی علت توقف ثبت سفارش کالای بین دو کشور امارات و ایران بوده است گفت: دلایل این تصمیم نزد تصمیم گیران یعنی مسئولان ایرانی روشن است.

وی در رابطه با پیگیری های صورت گرفته در این رابطه نیز عنوان کرد: بنده از بعد از اطلاع از موضوع پیگیری های مختلفی داشته ام اما باید این پیگیری ها به نتیجه مشخصی برسد.