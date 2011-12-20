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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

توضیحات سفیر ایران در امارات درباره توقف مراودات تجاری دو کشور

توضیحات سفیر ایران در امارات درباره توقف مراودات تجاری دو کشور

سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات درخصوص توقف ثبت سفارشات کالا بین امارات و ایران گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم این تصمیم ایران بوده است.

محمد فیاض در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبر توقف ثبت سفارش کالا بین ایران و امارات بیان داشت:دلایل توقف ثبت سفارش کالا بین امارات و ایران نزد جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطر نشان کرد:مصلحت این تصمیم را باید از سیستم اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران یعنی وزیر مربوطه و سازمان توسعه تجارت پیگیری کرد .

سفیر ایران درباره مصوبه ای که منجر به توقف ثبت سفارش کالا بین ایران و امارات شده است نیز اظهار کرد: من از مصوبه مربوطه اطلاعی ندارم و تاکنون چیزی به ما اعلام نشده است.

فیاض در عین حال با تاکید مجدد بر اینکه تصمیم داخلی علت توقف ثبت سفارش کالای بین دو کشور امارات و ایران بوده است گفت: دلایل این تصمیم نزد تصمیم گیران یعنی مسئولان ایرانی روشن است.

وی در رابطه با پیگیری های صورت گرفته در این رابطه نیز عنوان کرد: بنده از بعد از اطلاع از موضوع پیگیری های مختلفی داشته ام اما باید این پیگیری ها به نتیجه مشخصی برسد.

کد مطلب 1489124

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