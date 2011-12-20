نامه بانک مرکزی برای حذف درهم از مراودات تجاری با امارات

مسعود دانشمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره معاملات بانک مرکزی اعلام کرده است که ثبت سفارش واردات هر گونه کالا از امارات باید به ارزهایی به غیر از واحد پول این کشور یعنی درهم صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات افزود: این ابلاغ به مفهوم این است که هر کالایی می تواند از مبداء امارات وارد ایران شود اما پرداخت پول آن با دلار، یورو و هرگونه ارز رایج دیگر به جز درهم امکان‌پذیر است البته تا این لحظه بانک مرکزی علت این تصمیم را توضیح نداده است اما تصور می شود ظرف یکی دو روز آینده این مشکل حل شود.

وی با تاکید بر اینکه امارات شریک اول در صادرات و واردات کالا با ایران بوده است، تصریح کرد: طبیعی است که بانک مرکزی باید این تصمیم خود را به مراجع ذیربط ابلاغ کند که این ابلاغ به وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت در ایران صورت گرفته و طبیعی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را به اداره کل ثبت سفارش و سایر مراجع ذیربط اعلام کند.

به گفته دانشمند، توقع ما از دولت این است که اتخاذ هر تصمیمی را با حفظ مباحث حاکمیتی خود به صورت شفاف بیان کند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات اظهارداشت: حجم کل واردات و صادرات ایران و امارات در سال 89 مطابق آمار گمرک 15 میلیارد دلار و مطابق آمار گمرک امارات در حدود 25 میلیارد دلار است که تفاوت این دو رقم مربوط به آن دسته از کالاهایی است که به مناطق آزاد ایران وارد می‌شوند یا تجارت چمدانی و قاچاق دارند در حالی که تمامی آن کالاها از گمرک امارات گذر می‌کند و آمار آنها ثبت می شود.

وی تصریح کرد: حجم صادرات و واردات و صادرات ایران و دنیا بدون احتساب نفت و میعانات گازی در حدود 125 میلیارد دلار است که از این رقم، 25 میلیارد دلار آن سهم امارات می شود، بنابراین کشور امارات سهم بزرگی را در تجارت ایران دارد و توقع این است که هر تصمیمی در مورد این کشور با آرامش و طمانینه صورت گیرد.