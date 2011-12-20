117 پروژه گازرسانی روستایی در گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با گازدار شدن این روستاها، حجم زیادی از روستاها را از نعمت گاز بهره مند خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: لذا در این رابطه از هموطنان عزیز تقاضا داریم مصرف گاز خود را مدیریت کرده تا از محل صرفه جوئی های انجام شده این شرکت را در راستای توسعه گازرسانی یاری کنند.

مدیرعامل گاز گلستان افزود: با توجه به کاهش شدید دما و به رغم افزایش حدود 10 درصدی تعداد مشترکان مشکلی در روند تامین گاز استان وجود ندارد.

وی افزود: جریان گاز علاوه در بخشهای خانگی و تجاری در بخش صنعتی نیز استمرار دارد، لذا با توجه به فرهنگسازی و اقدامات انجام شده، تعامل با رسانه های جمعی به منظور مدیریت مصرف و همکاری خوب مشترکان، پیش بینی می کنیم این روند در زمستان مطلوبتر شده و مشکلی برای ادامه فصل سرما نداشته باشیم.

وی گفت: کمیته بحران شرکت نیز برای پیشگیری از بحرانهای احتمالی با اتخاذ تدابیر فنی و برنامه های ویژه مدیریت بحران تلاش دارد تا انشاء الله با همکاری مشترکان عزیز برای تامین گاز زمستان سال جاری و جریان مستمر آن هیچ مشکلی حادث نشود تا مصرف کنندگان گاز بتوانند فصل سرما را بدون هیچ نگرانی سپری کنند.

مدیرعامل گاز گلستان اظهار داشت: در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته، همه شرایط برای مقابله با بحرانها و مشکلات احتمالی مهیا بوده و در صورت بروز مشکل می توانیم آن را به نحو مناسبی مدیریت کنیم.

سنگدوینی تصریح کرد: سرویس، تعمیرات دوره ای و اساسی تاسیسات گازرسانی، تعویض قطعات و تجهیزات، مهیا کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز گازرسانی بررسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت از جمله اقدامات پیشگیرانه برای وقوع حوادث احتمالی است که در این شرکت انجام شده است.

وی افزود: به منظور رفاه حال مشترکان، پایگاه کشیک شبانه روزی نیز در گاز گلستان دایر شده است که این پایگاه وظیفه نظارت و کنترل بر فشار گاز مصرفی و همچنین برقراری جریان مستمر گاز استان را برعهده دارد.

سنگدوینی بر ادامه همکاری مشترکان عزیز در خصوص صرفه جوئی در مصرف گاز تاکید کرد.



مدیرعامل گاز گلستان گفت: از مجموع یک هزار روستای استان، حدود 939 روستا قابلیت گازرسانی دارند که در حال حاضر تعداد 562 روستا ی استان از نعمت گاز بهره مند هستند که در این رابطه حدود 75 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود.

سنگدوینی اظهار داشت: تمام 25 شهر استان را نیز با تلاش مجموعه شرکت گازدار کردیم که می توان گفت در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری استان نیز از نعمت گاز برخوردارند که در مجموع حدود 88 درصد جمعیت استان را در بر می گیرد و این امر نشات گرفته از عنایات و توجهات بی شائبه نظام مقدس جمهوری و تلاش دولت خدمتگزار در راستای توسعه خدمات رسانی و محرومیت زدایی است.



وی ابراز داشت: درمجموع با احتساب حجم خطوط تغذیه و توزیع اجرا شده در استان حدود 214 هزار انشعاب نصب شده است و افزون بر 355 هزار مشترک و حدود 367 هزار خانوار از نعمت گاز استفاده می کنند.