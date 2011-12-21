برخی شهرک سازان به احداث مدرسه در شهرکهای مسکونی توجه نکردند

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شهرک سازان در نقاط مختلف شهرستان شهریار شهرک های مسکونی را احداث کرده اند که در برخی از آنها به سرانه های آموزشی، ورزشی و ... توجه نشده است.

وی افزود: در واقع هم اکنون کمبود فضاهای آموزشی در شهرکهای مسکونی این شهرستان مشهود است و باعث نارضایتی شهروندان ساکن در این نقاط شده است.

این مسئول عنوان کرد: در واقع برخی ازشهرک سازها بدون در نظر گرفتن فضاهای آموزشی اقدام به احداث شهرک کرده اند که در این زمینه مسئولان و دستگاه های اجرایی شهرستان موظف به رفع مشکل شهروندان هستند.

جوهری ادامه داد: در این زمینه طی هماهنگی با شهرداری و اداره آموزش و پرورش شهرستان، مشکل موجود بررسی و مقرر شد که از این به بعد با این مشکل به صورت جدی و قاطع برخورد شود.

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: همچنین شهرداران مناطق مختلف نیز موظف شدند که به صورت منظم از این پروژه ها بازدید داشته باشند و در صورت عدم رعایت این گونه موارد از سوی شهرک سازان با آنها برخورد جدی داشته باشند.

