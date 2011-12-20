به گزارش خبرنگار مهر، ولی اﷲ عسگری بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح الکترونیکی کردن اسناد هویتی در قم، گفت: تا قبل از این طرح افراد برای انجام مربوط به اسناد هویت خود باید به شهر محل صدور مراجعه و پروسه‌ای طولانی را طی می‌کردند که در صورت اجرای این طرح این مشکلات رفع می‌شود.



وی در خصوص طرح الکترونیکی کردن آرشیو اسناد هویتی اظهار داشت: در این طرح اسناد هویتی و سجلی پس از اسکن، برای بارگذاری به دیتا سنتر مرکز (مرکز داده پایگاه جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور) ارسال می‌شوند.



اتمام الکترونیکی کردن اسناد تا 6 ماهه اول سال 91



مدیر کل ثبت احوال قم ادامه داد: در حال حاضر اسکن تعداد 365 هزار سند، داده آمایی 350 هزار سند و بارگذاری 130 هزار سند در پایگاه مرکزی به پایان رسیده است.



عسگری افزود: پیش بینی می‌شود تا کار الکترونیکی کردن تمامی اسناد تا 6 ماهه اول سال 91 به پایان برسد.



وی افزایش خدمت رسانی به مراجعان، افزایش ضریب امنیت اسناد، ارائه کلیه خدمات هویتی در اداره محل سکونت افراد بدون در نظر گرفتن محل صدور شناسنامه آنها و رضایتمندی مراجعان را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.



مدیر کل ثبت احوال قم صرفه جویی در وقت و هزینه به خصوص هزینه‌های مربوط به مراسلات پستی و بایگانی، حفظ اسناد از فرسودگی و بلایای طبیعی و جلوگیری از استهلاک و فرسودگی اسناد بر اثر استفاده‌های متعدد را از دیگر مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد عنوان کرد.



قم، پایلوت اجرای طرح کارت ملی هوشمند

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود به جای گزینی کارت ملی هوشمند به جای کارت ملی کاغذی اظهار داشت: این کارت دارای سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال است است و از آن می توان به عنوان ابزاری چندکاره استفاده کرد.



وی با بیان اینکه قم به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است تصریح کرد: در حال حاضر این کارت استفاده همگانی ندارد و تنها برای کارمندان دولت، نخبگان، ورزشکاران خاص و خانواده شهدا قابل صدور است.



مدیر کل ثبت احوال قم اضافه کرد: کارت ملی هوشمند تا کنون برای تعداد 10 هزار و 243 نفر از کارمندان دولت صادر شده است.