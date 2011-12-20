نامه دعوت ایران به مقامات آژانس/ سفر هیئت عالیرتبه به تهران در اواخر ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد غربی که خواست نامش فاش نشود، از دعوت نامه ایران به مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سفر به این کشور و مذاکره درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

آسوشیتد پرس نیز با اشاره به نامه 14 دسامبر ایران به "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با امضای علی اصغر سلطانیه خبر داد: هیئت عالیرتبه آژانس اواخر ماه ژانویه به ایران سفر می کند.

یکی دیگر از دیپلماتهای غربی در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد آمانو به احتمال زیاد با اعزام نمایندگانی به تهران برای گفتگو درباره برنامه هسته ای ایران موافقت می کند.

آمانو نیز در این باره گفت : هر سفری به ایران باید نگرانی های آژانس را درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران که این کشور بارها آن را صلح آمیز خوانده، برطرف کند.

آسوشیتدپرس در همین رابطه به نقل از یک دیپلمات غربی ادعا کرد ایران با این اقدام تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مانع رویارویی هیئت آژانس با دانشمندان هسته ای ایرانی و پرسش و پاسخ درباره برنامه هسته ای این کشور شود.

شماری دیگر از دیپلماتهای غربی نیز در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کردند چنین دعوت نامه ای تنها برای خریدن زمان(وقت کشی) صورت گرفته است.

آسوشیتد پرس در ادامه به نامه 15 مقام ارشد آمریکایی و دیپلماتهای اروپایی به باراک اوباما و تاکید بر حل پرونده هسته ای ایران به شیوه ای دیپلماتیک و هشدار درباره گزینه نظامی علیه کشورمان اشاره کرد.

با وجود تلاشهای ایران برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای، آژانس ضمن رد دعوت پیشین ایران مدعی شده بود: تا زمانی که ایران برای رفع نگرانیهای آژانس تلاش نکند، سفر به ایران نتیجه ای در پی ندارد.